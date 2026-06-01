Reforma da Praça do Reggae entra em fase decisiva em Salvador

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Um dos equipamentos culturais mais importantes do Centro Histórico de Salvador, mas que está fechado há mais de dez anos, a Praça do Reggae, no Pelourinho, entrou em fase decisviva no seu processo de reforma.

No último sábado, 30, o governo da Bahia publicou o edital de abertura da licitação para escolha da empresa que executará as obras de requalificação do espaço — o documento foi publicado em edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

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A licitação está sendo conduzida pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC). Segundo o órgão, o investimento será de R$ 3 milhões.

A obra

O projeto prevê a requalificação de mais de 500 m², com melhorias em acessibilidade, segurança, conforto e infraestrutura para atividades culturais.

Além disso, o espaço contará com a seguinte estrutura:

palco;

camarins;

estúdio de podcast;

sala de mídia e som;

bilheteria;

áreas de convivência;

mobiliário urbano;

paisagismo;

novos sistemas de iluminação.

O cronograma oficial estabelece o prazo de até um ano para a conclusão definitiva dos serviços após a assinatura da ordem de serviço.

O processo

A modalidade da licitação será por pregão eletrônico e o tipo de julgamento para a escolha da empresa a ser contratada será o menor preço global.

A sessão pública para o conhecimento da vencedora está marcada para o dia 16 de junho de 2026, às 11h. O recebimento das propostas começa a partir das 14h desta terça-feira, 2, até às 10:45 horas do dia 16 de junho.

O edital e seus anexos podem ser consultados nos sites:

Para mais informações, os interessados no certame podem utilizar os seguintes canais: