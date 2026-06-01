INVESTIMENTO
Reforma da Praça do Reggae entra em fase decisiva em Salvador
Equipamento está fechado há mais de dez anos
Um dos equipamentos culturais mais importantes do Centro Histórico de Salvador, mas que está fechado há mais de dez anos, a Praça do Reggae, no Pelourinho, entrou em fase decisviva no seu processo de reforma.
No último sábado, 30, o governo da Bahia publicou o edital de abertura da licitação para escolha da empresa que executará as obras de requalificação do espaço — o documento foi publicado em edição do Diário Oficial do Estado (DOE).
A licitação está sendo conduzida pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC). Segundo o órgão, o investimento será de R$ 3 milhões.
A obra
O projeto prevê a requalificação de mais de 500 m², com melhorias em acessibilidade, segurança, conforto e infraestrutura para atividades culturais.
Além disso, o espaço contará com a seguinte estrutura:
- palco;
- camarins;
- estúdio de podcast;
- sala de mídia e som;
- bilheteria;
- áreas de convivência;
- mobiliário urbano;
- paisagismo;
- novos sistemas de iluminação.
O cronograma oficial estabelece o prazo de até um ano para a conclusão definitiva dos serviços após a assinatura da ordem de serviço.
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O processo
A modalidade da licitação será por pregão eletrônico e o tipo de julgamento para a escolha da empresa a ser contratada será o menor preço global.
A sessão pública para o conhecimento da vencedora está marcada para o dia 16 de junho de 2026, às 11h. O recebimento das propostas começa a partir das 14h desta terça-feira, 2, até às 10:45 horas do dia 16 de junho.
O edital e seus anexos podem ser consultados nos sites:
Para mais informações, os interessados no certame podem utilizar os seguintes canais:
- E-mail: [email protected];
- Telefone: (71) 3117-6484;
- Presencialmente: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Rua Gregório de Matos, nº 31, Centro Histórico, Salvador.