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Projeto de requalificação da Praça do Reggae é aprovado no Iphan

Contratação da empresa responsável pelas obras já está em fase de tramitação

Anderson Ramos
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Espaço está fechado há mais de 10 anos.
Espaço está fechado há mais de 10 anos. - Foto: Uendel Galter / Ag A TARDE

A tão esperada requalificação da Praça do Reggae, localizada no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, está mais próxima de sair do papel.

Em uma publicação nas redes sociais em comemoração ao Dia Nacional do Reggae, celebrado nesta segunda-feira, 11, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) anunciou que a contratação da empresa responsável pela execução das obras de revitalização já está em fase de tramitação processual.

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A nota ainda informa que o projeto de requalificação, construído a partir de consulta pública com participação da comunidade e representantes do movimento, foi aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Em novembro de 2024, a empresa LaNd5 Arquitetura e Urbanismo LTDA venceu a licitação para elaborar o projeto executivo de revitalização do espaço. A empresa foi contratada pelo valor de R$ 159.419,10.

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Abandono

Há mais de 10 anos fechada, a Praça do Reggae se tornou um depósito de lixo e um banheiro a céu aberto. Quem passa pelo local nos dias de hoje não imagina que por ali já tocaram grandes nomes da música da Bahia e do mundo como Gregory Isaacs, Caetano Veloso, Arnaldo Antunes, Sine Calmon, Edson Gomes, Lazzo Matumbi, Adão Negro, entre outros.

Inaugurado em 1999, o espaço cultural tinha capacidade de abrigar um público de mais de 1 mil pessoas e ficava constantemente lotado em seu auge, na primeira década deste século.

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Um post compartilhado por Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (@ipac.ba)

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Tags:

ipac pelourinho praça do reggae

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