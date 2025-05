Projeto da Praça do Reggae deve ser entregue até agosto

Investimento previsto para a requalificação do espaço supera R$ 150 mil - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O Dia do Reggae, comemorado neste domingo, 11, será marcado este ano por boas notícias : o projeto executivo de requalificação da Praça do Reggae deve ser entregue ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) até o mês de agosto. A entrega do espaço ainda está sem previsão.

A notícia é celebrada por Albino Apolinário, referência na cena regueira baiana e líder dos esforços pela revitalização do espaço.

“É um avanço para a comunidade regueira local. Há anos lutamos para que esse espaço seja valorizado como merece, e ver esse processo finalmente sair do papel renova nossas esperanças. Queremos que a praça volte a ser um ponto de encontro, cultura e resistência”, ressalta.

Em abril deste ano, o IPAC também divulgou o resultado da consulta pública realizada para ouvir a comunidade sobre o projeto de requalificação da Praça do Reggae, no Largo do Pelourinho, em Salvador.

A iniciativa, conduzida online entre 28 de março e 11 de abril, recebeu 167 respostas de frequentadores, artistas, moradores e admiradores da cultura reggae. Segundo o levantamento, 65,2% dos participantes visitam o Pelourinho ao menos uma vez por mês, e 90,9% consideram a Praça do Reggae um espaço de referência cultural que deve ser preservado.

Em agosto do ano passado, o instituto divulgou no Diário Oficial do Estado a empresa responsável pela elaboração do projeto executivo da Praça do Reggae: a LaNd5 Arquitetura e Urbanismo LTDA. O investimento previsto para a requalificação supera R$ 150 mil.

O projeto ainda precisa ser submetido ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para só então acontecer a entrega do espaço.

Quem é Albino?

Nascido em 16 de maio de 1964 no Pelourinho, Albino é fundador do Bar do Reggae (1981), o primeiro da capital baiana dedicado ao ritmo jamaicano. Sua trajetória inclui, também, a criação do Negros Bar em 1994 e do Ska Reggae, primeiro bloco de reggae do Carnaval de Salvador, que desfila desde 1995.

Além disso, em 1998, ele fundou a Associação Comunitária Alzira do Conforto, responsável por diversas ações culturais no Pelourinho, como a Praça do Reggae, a Caminhada Azoany, o Padê a Raimundo Bouzanfraim e o Reggae o Bloco.