Reforma da Praça do Reggae: IPAC dobra valor para contratação de empresa

Praça do Reggae está fechada desde 2011. - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Após publicar o edital, no Diário Oficial do Estado de quarta-feira, 26, do aviso de licitação para a contratação de empresa de engenharia para a elaboração de projetos executivos para a reforma da Praça do Reggae, no Pelourinho, o governo da Bahia deu mais detalhes sobre o processo.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), unidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBa), informou que atualizou os preços da contratação por conta da ampliação das especificações técnicas e do escopo dos serviços exigidos para a licitação.

Conforme o Ipac, por causa da revisão, os valores anteriormente adotados mais que dobraram, ampliando para R$ 242.789,60, a estimativa de preço da atual licitação.

Esta é a segunda tentativa de iniciar o processo de reestruturação do equipamento. Em outubro de 2023, o Instituto abriu licitação e a empresa Paulo Beltrão Projetos e Construções venceu a concorrência para elaborar os estudos para a reforma por R$ 99 mil. Porém, em abril deste ano, as partes rescindiram o contrato.

“O Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), após a rescisão com a empresa Paulo Beltrão Projetos e Construções, realizou a atualização dos preços da contratação, ampliando as especificações técnicas e o escopo dos serviços exigidos para licitação, incluindo além dos projetos Arquitetônicos, de Instalações Elétricas, de Instalações Hidráulicas, de Combate a Incêndio e Pânico, de Cabeamento Estruturado, de Climatizado e Instalações Mecânicas, novos Projetos como o Projeto Estrutural, os projetos de Instalações de Circuito Fechado de TV (CFTV) e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)”, detalhou o Ipac.

Espaço cultural se tornou depósito de lixo | Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Degradação



Há mais de 10 anos fechada, a Praça do Reggae se tornou um depósito de lixo e um banheiro a céu aberto. Quem passa pelo local nos dias de hoje não imagina que por ali já tocaram grandes nomes da música da Bahia e do mundo como Gregory Isaacs, Caetano Veloso, Arnaldo Antunes, Sine Calmon, Edson Gomes, Lazzo Matumbi, Adão Negro, entre outros.

Inaugurado em 1999, o espaço cultural tinha capacidade de abrigar um público de mais de 1 mil pessoas e ficava constantemente lotado em seu auge, na primeira década deste século.