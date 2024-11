Empresa vence licitação para elaborar projeto da Praça do Reggae

Entrada da Praça do Reggae, no Pelourinho - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

A empresa LaNd5 Arquitetura e Urbanismo LTDA venceu a licitação para requalificar a Praça do Reggae, localizada no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. O empreendimento ficará responsável por elaborar o projeto executivo do espaço.

A empresa oficializou contrato com o governo da Bahia, por meio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), na quinta-feira, 7. Para a escolha do empreendimento foi analisado o critério de menor preço. A novidade foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta, 8.

Para executar o serviço, a empresa receberá R$ 159.419,10, conforme consta no documento. A previsão é que o projeto seja entregue em até 180 dias, isto é, seis meses.

Após a entrega e aprovação do projeto será realizado um novo processo licitatório para a contratação da empresa responsável pela execução das obras de requalificação.

Degradação

Há mais de 10 anos fechada, a Praça do Reggae se tornou um depósito de lixo e um banheiro a céu aberto. Quem passa pelo local nos dias de hoje não imagina que por ali já tocaram grandes nomes da música da Bahia e do mundo como Gregory Isaacs, Caetano Veloso, Arnaldo Antunes, Sine Calmon, Edson Gomes, Lazzo Matumbi, Adão Negro, entre outros.

Inaugurado em 1999, o espaço cultural tinha capacidade de abrigar um público de mais de 1 mil pessoas e ficava constantemente lotado em seu auge, na primeira década deste século.