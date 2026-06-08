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‘O choro é livre’: próximo feriadão nacional é só daqui a 3 meses

No total, 2026 terá 10 feriados, sendo que 9 cairão em dias úteis

Edvaldo Sales
Por
No total, 2026 terá 10 feriados, sendo que 9 cairão em dias úteis
No total, 2026 terá 10 feriados, sendo que 9 cairão em dias úteis - Foto: Reprodução | Freepik

Acabou o milho, acabou a pipoca! O fim do descanso prolongado após o feriado de Corpus Christi, celebrado na última quinta-feira, 4, obrigou as pessoas voltarem às suas rotinas normais nesta segunda, 8, mas já de olho no próximo feriadão.

Ainda restam seis feriados nacionais em 2026, e cinco deles podem ser emendados, prolongando os dias de descanso.

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No entanto, o próximo feriado nacional só acontecerá daqui a três meses. O 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil vai cair em uma segunda-feira neste ano e pode render folga prolongada.

Importante pontuar que mesmo nos feriados nacionais, nem todos os trabalhadores são dispensados. A legislação permite o funcionamento de atividades consideradas essenciais.

Nesses casos, quem trabalhar na data tem direitos garantidos, como remuneração em dobro ou folga compensatória.

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Próximos feriados de 2026

No total, 2026 terá 10 feriados nacionais, sendo que 9 cairão em dias úteis. Depois do 7 de Setembro, o próximo feriado nacional será 12 de outubro, quando é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida.

A data também cairá em uma segunda-feira e poderá render um descanso prolongado para quem não trabalha aos fins de semana.

Confira os próximos feriados nacionais:

  • 7 de setembro, Independência do Brasil (segunda-feira)
  • 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)
  • 2 de novembro, Finados (segunda-feira)
  • 15 de novembro, Proclamação da República (domingo)
  • 20 de novembro, Dia da Consciência Negra (sexta-feira)
  • 25 de dezembro, Natal (sexta-feira)

Veja os próximos pontos facultativos, que também podem render folgas:

  • 28 de outubro, Dia do Servidor Público (quarta-feira)
  • 24 de dezembro, véspera de Natal (após 13h) (quinta-feira)
  • 31 de dezembro, véspera de Ano Novo (após 13h) (quinta-feira)

2 de julho na Bahia

Para os baianos, existe a possibilidade de mais um feriadão. Isso porque no dia 2 de julho é comemorado o Dia da Independência do Brasil na Bahia. Em 2026, a data vai cair em uma quinta-feira.

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