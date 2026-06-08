‘O choro é livre’: próximo feriadão nacional é só daqui a 3 meses

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Acabou o milho, acabou a pipoca! O fim do descanso prolongado após o feriado de Corpus Christi, celebrado na última quinta-feira, 4, obrigou as pessoas voltarem às suas rotinas normais nesta segunda, 8, mas já de olho no próximo feriadão.

Ainda restam seis feriados nacionais em 2026, e cinco deles podem ser emendados, prolongando os dias de descanso.

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No entanto, o próximo feriado nacional só acontecerá daqui a três meses. O 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil vai cair em uma segunda-feira neste ano e pode render folga prolongada.

Importante pontuar que mesmo nos feriados nacionais, nem todos os trabalhadores são dispensados. A legislação permite o funcionamento de atividades consideradas essenciais.

Nesses casos, quem trabalhar na data tem direitos garantidos, como remuneração em dobro ou folga compensatória.

Próximos feriados de 2026

No total, 2026 terá 10 feriados nacionais, sendo que 9 cairão em dias úteis. Depois do 7 de Setembro, o próximo feriado nacional será 12 de outubro, quando é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida.

A data também cairá em uma segunda-feira e poderá render um descanso prolongado para quem não trabalha aos fins de semana.

Confira os próximos feriados nacionais:

7 de setembro, Independência do Brasil (segunda-feira)

12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)

2 de novembro, Finados (segunda-feira)

15 de novembro, Proclamação da República (domingo)

20 de novembro, Dia da Consciência Negra (sexta-feira)

25 de dezembro, Natal (sexta-feira)

Veja os próximos pontos facultativos, que também podem render folgas:

28 de outubro, Dia do Servidor Público (quarta-feira)

24 de dezembro, véspera de Natal (após 13h) (quinta-feira)

31 de dezembro, véspera de Ano Novo (após 13h) (quinta-feira)

2 de julho na Bahia

Para os baianos, existe a possibilidade de mais um feriadão. Isso porque no dia 2 de julho é comemorado o Dia da Independência do Brasil na Bahia. Em 2026, a data vai cair em uma quinta-feira.