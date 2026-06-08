BRASIL
‘O choro é livre’: próximo feriadão nacional é só daqui a 3 meses
No total, 2026 terá 10 feriados, sendo que 9 cairão em dias úteis
Acabou o milho, acabou a pipoca! O fim do descanso prolongado após o feriado de Corpus Christi, celebrado na última quinta-feira, 4, obrigou as pessoas voltarem às suas rotinas normais nesta segunda, 8, mas já de olho no próximo feriadão.
Ainda restam seis feriados nacionais em 2026, e cinco deles podem ser emendados, prolongando os dias de descanso.
No entanto, o próximo feriado nacional só acontecerá daqui a três meses. O 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil vai cair em uma segunda-feira neste ano e pode render folga prolongada.
Importante pontuar que mesmo nos feriados nacionais, nem todos os trabalhadores são dispensados. A legislação permite o funcionamento de atividades consideradas essenciais.
Nesses casos, quem trabalhar na data tem direitos garantidos, como remuneração em dobro ou folga compensatória.
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Próximos feriados de 2026
No total, 2026 terá 10 feriados nacionais, sendo que 9 cairão em dias úteis. Depois do 7 de Setembro, o próximo feriado nacional será 12 de outubro, quando é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida.
A data também cairá em uma segunda-feira e poderá render um descanso prolongado para quem não trabalha aos fins de semana.
Confira os próximos feriados nacionais:
- 7 de setembro, Independência do Brasil (segunda-feira)
- 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)
- 2 de novembro, Finados (segunda-feira)
- 15 de novembro, Proclamação da República (domingo)
- 20 de novembro, Dia da Consciência Negra (sexta-feira)
- 25 de dezembro, Natal (sexta-feira)
Veja os próximos pontos facultativos, que também podem render folgas:
- 28 de outubro, Dia do Servidor Público (quarta-feira)
- 24 de dezembro, véspera de Natal (após 13h) (quinta-feira)
- 31 de dezembro, véspera de Ano Novo (após 13h) (quinta-feira)
2 de julho na Bahia
Para os baianos, existe a possibilidade de mais um feriadão. Isso porque no dia 2 de julho é comemorado o Dia da Independência do Brasil na Bahia. Em 2026, a data vai cair em uma quinta-feira.