6 filmes da Netflix para transformar seu feriado em maratona

Finalmente chegou o feriado. Depois de dias de rotina corrida, compromissos e pouco tempo para descansar, muita gente aproveita a folga para colocar filmes em dia e mergulhar em boas histórias sem sair de casa.

Nesse cenário, a Netflix segue como uma das principais opções para quem busca entretenimento de qualidade. O catálogo reúne produções de diferentes gêneros, desde dramas premiados até thrillers eletrizantes e clássicos do cinema que marcaram gerações.

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O problema é que, com a enxurrada de opções disponíveis na plataforma, escolher o que assistir pode parecer uma missão impossível. São centenas de títulos disputando atenção e poucos minutos para decidir qual deles realmente vale a pena.



É justamente aí que uma boa curadoria faz toda a diferença. Para facilitar sua escolha neste feriado, o Cineinsite A TARDE selecionou seis filmes elogiados pela crítica especializada que entregam histórias envolventes, grandes atuações e experiências capazes de prender o espectador do início ao fim.

6 filmes da Netflix para ver AGORA

O Cavaleiro das Trevas

Cena de O Cavaleiro das Trevas - Foto: Divulgação

Após dois anos desde o surgimento do Batman (Christian Bale), os criminosos de Gotham City têm muito o que temer. Com a ajuda do tenente James Gordon (Gary Oldman) e do promotor público Harvey Dent (Aaron Eckhart), Batman luta contra o crime organizado.



Acuados com o combate, os chefes do crime aceitam a proposta feita pelo Coringa (Heath Ledger) e o contratam para combater o Homem-Morcego. O resultado é um confronto intenso que elevou o filme ao status de um dos maiores longas de super-heróis da história.

Parasita

Cena de Parasita - Foto: Divulgação

Em Parasita, toda a família de Ki-taek (Song Kang Ho) está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica.



Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.

O Homem Invisível

Cena de O Homem Invisível - Foto: Divulgação

O Homem Invisível segue uma mulher que luta para escapar de seu ex abusivo. Cecilia (Elisabeth Moss) vive em uma mansão isolada com seu namorado, que a violenta e abusa.



Após conseguir fugir, ela descobre que o homem teria tirado a própria vida e deixado uma fortuna em seu nome. Porém, estranhos acontecimentos fazem Cecilia acreditar que ele continua vivo e que encontrou uma forma de se tornar invisível, iniciando uma aterrorizante perseguição psicológica.

Adoráveis Mulheres

Cena de Adoráveis Mulheres - Foto: Divulgação

As irmãs Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen), Meg (Emma Watson) e Amy (Florence Pugh) amadurecem na virada da adolescência para a vida adulta enquanto os Estados Unidos atravessam a Guerra Civil.



Com personalidades completamente diferentes, elas enfrentam os desafios de crescer unidas pelo amor que nutrem umas pelas outras. O filme combina emoção, amadurecimento e relações familiares marcantes em uma narrativa delicada e envolvente.

Bastardos Inglórios

Cena de Bastardos Inglórios - Foto: Divulgação

Em Bastardos Inglórios, na Segunda Guerra Mundial, a França está ocupada pelos nazistas. O tenente Aldo Raine (Brad Pitt) é o encarregado de reunir um pelotão de soldados de origem judaica, com o objetivo de realizar uma missão suicida contra os alemães.



Paralelamente, Shosanna Dreyfuss (Mélanie Laurent) presencia a execução de sua família pelas mãos do coronel Hans Landa (Christoph Waltz) e foge para Paris. Anos depois, ela encontra uma oportunidade de colocar em prática sua vingança em uma trama repleta de tensão e reviravoltas.

O Agente Secreto

Cena de O Agente Secreto - Foto: Divulgação

O Agente Secreto, filme escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, se passa no Brasil de 1977 onde Marcelo (Wagner Moura), um homem de 40 anos que trabalha como professor especializado em tecnologia, sai da movimentada São Paulo e vai para Recife.



Tentando escapar de um passado violento e misterioso, ele acredita ter encontrado a chance de recomeçar. No entanto, à medida que percebe estar sendo observado e que a cidade está longe de ser o refúgio imaginado, Marcelo se vê novamente cercado pelo caos que tanto desejava deixar para trás.