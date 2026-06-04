Cineasta morre de tristeza aos 56 anos após falecimento do marido

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A autora e cineasta franco-iraniana Marjane Satrapi morreu aos 56 anos. A informação foi confirmada por familiares à AFP nesta quinta-feira, 4.

O falecimento de Satrapi ocorreu pouco mais de um ano após a morte do marido dela, o produtor, ator e roteirista sueco Mattias Ripa, em abril de 2025.

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“Marjane Satrapi morreu de tristeza pouco mais de um ano após a morte de Mattias Ripa, seu marido e o amor de sua vida”, diz o comunicado divulgado por seus parentes, segundo a rede de TV Euronews.

Satrapi ficou conhecida internacionalmente pela graphic novel e pela adaptação cinematográfica de ‘Persépolis’, obra autobiográfica que retrata a infância e a juventude no Irã após a Revolução Islâmica de 1979.

A história acompanha sua vida em Teerã sob as restrições impostas pelo regime e a mudança para a Europa, onde passou a viver no exílio.

Capa da graphic novel 'Persépolis' - Foto: AFP

Trajetória de Marjane Satrapi

Ela nasceu no Irã e se mudou para a França em 1994. Satrapi obteve a nacionalidade francesa em 2006. Além do sucesso nos quadrinhos, também construiu carreira no cinema.

Em 2007, dirigiu ao lado de Vincent Paronnaud a adaptação de Persépolis para as telas. O longa venceu o Prêmio do Júri no Festival de Cannes e recebeu indicação ao Oscar.

Satrapi se tornou uma das vozes mais críticas ao governo iraniano. Ela também participou de manifestações em defesa dos direitos das mulheres após a morte de Mahsa Amini, em 2022.

A cineasta defendeu, durante protestos realizados em Paris, mudanças no país e afirmou que era importante manter a esperança por transformações.

Nos últimos anos, expandiu sua atuação para além de histórias ligadas ao Irã. Entre os trabalhos mais recentes está ‘Radioactive’ (2019), cinebiografia de Marie Curie estrelada por Rosamund Pike.

Após a morte de Mattias Ripa, Satrapi criou a Fundação Mattias e Marjane Ripa-Satrapi Cinema, voltada ao apoio de estudantes estrangeiros interessados em estudar cinema em Paris.

Nas redes sociais, as publicações da artista passaram a ser dedicadas quase exclusivamente à memória do marido.