LANÇAMENTO
Netflix aposta em novidade para fãs de adaptações literárias
Anúncio foi feito pela plataforma na terça-feira, 2
Os fãs de adaptações literárias foram presenteados por uma novidade lançada pela Netflix na terça-feira, 2. A empresa anunciou que já está disponível para todos os assinantes uma nova coleção dedicada aos filmes e séries baseadas em livros: a seção Assista aos seus livros favoritos.
Entre os títulos selecionados estão obras brasileiras e latinoamericanas, como ‘O Filho de Mil Homens’, ‘Pssica’, ‘Bom Dia, Verônica’, ‘A Hora da Estrela’, ‘Rosario Tijeras’, ‘O Eternauta’, ‘Cem Anos de Solidão’ e ‘As Crianças Perdidas’.
Elas se somam a produções de todo o mundo, incluindo ‘Frankenstein’, ‘Bridgerton’, ‘Enola Holmes’, ‘Lupin’ e ‘Bon Appétit, Vossa Majestade’.
“Sabemos que o público da Netflix tem uma verdadeira paixão pelas adaptações literárias. Criamos este espaço para que os fãs possam revisitar suas histórias favoritas e descobrir novas obras”, disse Mansi Patel, Diretora Sênior de Product Merchandising na Netflix.
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A nova coleção também é uma oportunidade de apresentar títulos a quem ainda não os conhece – um fenômeno frequente quando há estreias de filmes e séries baseados em livros.
O filme ‘De Férias Com Você’, por exemplo, levou o livro original de volta ao topo da lista de bestsellers do The New York Times, além de gerar um aumento de 515% nas reproduções do audiobook no Spotify.
A coleção Assista aos seus livros favoritos é organizada em nove temas:
- Para quem é fã de personagens fascinantes
- Para quem adora mergulhar em novos mundos
- Para quem ama grandes reviravoltas
- Para quem se derrete por um bom romance
- Para quem é fã de histórias reais
- Para quem curte história e obras de época
- Para quem embarca em aventuras para todas as idades
- Para quem coleciona mangás e quadrinhos
- Para quem pira em webtoons
Segundo a Netflix, em 2025, produções baseadas em livros acumularam mais de 9 bilhões de visualizações no mundo todo, representando quase 20% do total de horas assistidas na plataforma.
Nos primeiros três meses de 2026, adaptações literárias apareceram todas as semanas no Top 10 global.