Só 4 episódios: essa série viciante da Netflix merece sua atenção hoje

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O começo da semana nem sempre deixa muito tempo livre, mas ainda é possível encaixar uma boa maratona entre os compromissos do dia.

Para quem procura uma história intensa, cheia de tensão e com poucos episódios, Inferno em La Palma surge como uma ótima opção escondida no catálogo da Netflix.

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Lançada em 2024, a minissérie norueguesa aposta em uma narrativa direta e envolvente para contar uma história de sobrevivência diante de uma catástrofe iminente.

Com apenas quatro episódios, a produção entrega suspense constante e um ritmo acelerado que faz com que a trama avance sem enrolações.



Um paraíso prestes a desaparecer

A história acompanha uma família norueguesa que decide passar as férias de fim de ano em La Palma, uma das ilhas que integram o arquipélago das Canárias, na Espanha.

Enquanto os turistas aproveitam as paisagens naturais e a tranquilidade do local, especialistas começam a identificar sinais preocupantes de atividade geológica. Movimentos incomuns na crosta terrestre levam autoridades e cientistas a temer uma possível erupção vulcânica.

O cenário paradisíaco rapidamente dá lugar ao caos quando a ameaça se torna real. Além da destruição causada pelo vulcão, surge a possibilidade de um tsunami sem precedentes, colocando milhares de vidas em risco e desencadeando uma corrida desesperada pela sobrevivência.

Ficção inspirada por uma ameaça real

Embora a trama apresentada em Inferno em La Palma seja ficcional, a série utiliza um cenário baseado em acontecimentos reais.

La Palma abriga a Cumbre Vieja, considerada a área vulcânica mais ativa das Ilhas Canárias. Em 2021, a região enfrentou uma das erupções mais significativas de sua história recente.

O desastre durou cerca de três meses e provocou impactos severos na ilha. Milhares de construções foram destruídas, plantações ficaram soterradas pela lava, estradas foram bloqueadas e aproximadamente sete mil moradores precisaram deixar suas casas.

A série utiliza esse contexto como ponto de partida para criar uma narrativa dramática sobre os possíveis desdobramentos de um desastre natural ainda maior.

Continuação já foi confirmada pela Netflix

O sucesso da produção garantiu uma nova história ambientada no mesmo universo. A Netflix confirmou o desenvolvimento de Florida, minissérie prevista para estrear em 2027. A nova produção também terá quatro episódios e continuará os acontecimentos vistos em Inferno em La Palma.

Desta vez, a trama acompanhará uma comunidade norueguesa vivendo na Flórida, nos Estados Unidos, sem saber que um gigantesco tsunami atravessa o oceano em direção à região.

A direção ficará sob responsabilidade de Cecilie Mosli, conhecida por Irmã de Neve, enquanto o roteiro será novamente assinado por Lars Gudmestad, um dos criadores da série original.

Produção aposta em tensão constante

Criada por Martin Sundland, Lars Gudmestad e Harald Rosenløw Eeg, a minissérie reúne nomes conhecidos da televisão norueguesa, incluindo Anders Baasmo Christiansen, Ingrid Bolsø Berdal, Alma Günther e Bernard Storm Lager.

O grande diferencial da produção está na forma como constrói a tensão. Em vez de apostar apenas nos efeitos do desastre, a narrativa acompanha o impacto emocional da tragédia sobre pessoas comuns que se veem presas em uma situação extrema.

Com episódios curtos e uma história fechada, a série consegue manter o suspense do início ao fim sem perder o ritmo.

Vale a pena?

Para quem gosta de produções sobre catástrofes naturais, histórias de sobrevivência e suspense constante, Inferno em La Palma é uma escolha certeira.

O formato enxuto de apenas quatro episódios permite uma maratona rápida, enquanto a combinação entre drama humano, tensão crescente e cenários de desastre mantém o interesse do espectador até os minutos finais.

Mesmo longe dos holofotes dos grandes lançamentos recentes da Netflix, a minissérie continua sendo uma das opções mais eficientes para quem procura uma história intensa para assistir em uma única noite.