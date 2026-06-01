Euphoria é cancelada após polêmicas e fracasso em nova temporada

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‘Euphoria’ foi oficialmente cancelada. Depois de sete anos, três temporadas e 26 episódios, o criador da série, Sam Levinson, confirmou que o último capítulo da terceira temporada, intitulado 'In God We Trust', foi o encerramento da produção da HBO. O episódio foi exibido neste domingo, 31.

O anúncio foi feito por Levinson durante participação no podcast Popcast, do The New York Times, e posteriormente confirmado pela HBO.

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Dúvidas e hiato de quatro anos

O futuro de Euphoria já estava cercado de dúvidas há bastante tempo. Entre a segunda e a terceira temporada, a série enfrentou um intervalo de quatro anos, marcado por atrasos e dificuldades para reunir o elenco principal, que se tornou um dos mais requisitados de Hollywood após o sucesso da série.

Além disso, antes da estreia da temporada final, Levinson também não tinha mencionado um quarto ano da série e, na entrevista, ele afirmou que costuma escrever cada temporada como se fosse a última e admitiu que não tinha planos concretos para continuar a história.

Qual a história de Euphoria

Euphoria foi lançada em 2019 e acompanha um grupo de adolescentes lidando com questões como drogas, sexualidade, identidade, traumas, redes sociais, amor e amizade.

Já na terceira temporada, após um salto temporal na narrativa, os personagens passaram a enfrentar temas ligados à fé, redenção e moralidade.

O elenco conta com Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Eric Dane e Colman Domingo, entre outros atores.