As polêmicas da sucessora de ‘Beleza Fatal’ na HBO

Após o sucesso de ‘Beleza Fatal’, a HBO Max revelou enfim a data de estreia de sua nova novela nacional: ‘Dona Beja’. Estrelada por Grazi Massafera — que também vive a vilã Arminda em ‘Três Graças’, TV Globo —, a produção chega à plataforma em 2 de fevereiro de 2026, com novos capítulos disponibilizados sempre às segundas-feiras.

A obra é uma nova versão da novela homônima exibida pela extinta Rede Manchete nos anos 1980, protagonizada por Maitê Proença em um dos papéis mais marcantes de sua carreira. Na época, o folhetim se tornou um fenômeno de audiência e o primeiro grande sucesso da jovem emissora, que investiu pesado na superprodução. Na versão, porém, conta com algumas polêmicas.

Polêmicas

A novela estava originalmente prevista para estrear no primeiro semestre de 2024, ao lado de Beleza Fatal, mas problemas nos bastidores fizeram o lançamento ser adiado diversas vezes.

Logo no início das gravações, em outubro de 2023, parte do elenco demonstrou insatisfação com o ritmo acelerado dos trabalhos, mudanças constantes na escala, roteiros entregues em cima da hora e cenas filmadas sem possibilidade de regravação. Os atrasos foram tantos que alguns contratos precisaram ser renegociados para garantir a continuidade da produção.

Qual a história de Dona Beja?

A novela Dona Beja mostra a trajetória de Ana Jacinta de São José, conhecida como Beja, uma figura histórica do século XIX cuja beleza marcante, personalidade imponente e influência social deixaram forte presença na região de Araxá, em Minas Gerais.

Em determinado momento da trama, Beja é vítima da moral conservadora da época: após ser raptada por um integrante da realeza brasileira, sofrer abuso e perder a virgindade, ela acaba sendo linchada pela sociedade. Decidida a se vingar de todos que a julgaram — inclusive do ex-noivo, Antônio (David Junior) — Beja cria um bordel luxuoso, rompendo padrões e assumindo o posto de uma poderosa e influente cortesã.

O teaser apresentado pela HBO Max durante seu Upfront na última terça-feira, 25, já evidencia a força da história e as excelentes atuações do elenco. A prévia termina com a impactante frase: “Se a vida fez de mim mulher-dama, eu vou fazer do mundo um bordel.”

Dona Beja contou com uma cidade cenográfica de mil metros quadrados e teve parte das gravações realizadas em locações como Paraty e Lumiar, distrito de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro.

Além de Grazi Massafera e David Junior, a novela reúne outros grandes nomes no elenco, como André Luiz Miranda, Pedro Fasanaro, Bianca Bin, Deborah Evelyn, Bukassa Kabengele, Otavio Muller, Isabela Garcia, Erika Januza, Tuca Andrada, Werner Schunemann, Thalma de Freitas e Miguel Rômulo, entre outros.

Além disso, a novela conta com participações especiais de Elizabeth Savalla, Othon Bastos, Elisa Lucinda, Virgílio Castelo e Lúcia Veríssimo.