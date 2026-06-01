Esse filme de ação da Netflix vai animar sua segunda-feira

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O fim de semana chegou ao fim, mas a vontade de assistir a um bom filme continua mesmo em meio à correria da rotina.

Pensando nisso, a Netflix tem uma opção perfeita para quem procura uma produção divertida, intensa e cheia de adrenalina. Novocaine: À Prova de Dor mistura ação, humor ácido e cenas caóticas em uma trama envolvente liderada por Jack Quaid.

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A história acompanha Nathan Caine, um gerente de banco introvertido que nasceu com uma condição genética rara chamada CIPA, responsável por impedir que ele sinta dor física.



Acostumado a viver sob cuidados constantes e seguindo regras rígidas para evitar acidentes, Nathan vê sua rotina virar do avesso após um assalto transformar seu local de trabalho em cenário de violência.

Quando uma colega é sequestrada pelos criminosos, ele decide agir sozinho e descobre que a condição que sempre pareceu uma fraqueza pode se transformar em sua maior vantagem.

Ação intensa e humor caótico

Dirigido por Dan Berk e Robert Olsen, o longa aposta em um estilo acelerado, recheado de perseguições, lutas exageradas e situações absurdas. O diferencial está justamente na incapacidade do protagonista de sentir dor, elemento usado tanto para cenas de ação quanto para momentos de comédia física.

Enquanto Nathan atravessa tiroteios, colisões e confrontos brutais sem reagir da maneira esperada, o filme transforma cada acidente em uma sequência ainda mais desconfortável e engraçada.

A produção também trabalha um humor cínico que contrasta diretamente com os ferimentos sofridos pelo personagem. Em vários momentos, a tensão cresce justamente porque o público percebe o impacto físico das situações antes do próprio protagonista.

Um protagonista improvável

Conhecido por trabalhos em produções como The Boys e Pânico 5, Jack Quaid assume aqui mais uma vez o papel do homem aparentemente comum lançado em situações extremas.

O longa constrói Nathan inicialmente como alguém tímido, marcado pelos traumas causados pela condição rara desde a infância. Aos poucos, porém, o personagem mergulha em perseguições, operações improvisadas e confrontos violentos enquanto tenta salvar Sherry Margrave, interpretada por Amber Midthunder.

A dinâmica entre ação exagerada e a personalidade desajeitada do protagonista ajuda a sustentar boa parte do humor do filme.

Violência exagerada e cenas criativas

Novocaine também aposta em sequências bastante criativas para explorar seu conceito principal. O roteiro usa a ausência de dor física como combustível para cenas cada vez mais absurdas, incluindo perseguições destrutivas, lutas improvisadas e momentos de violência exagerada.

Em uma das cenas mais comentadas, o personagem atravessa situações que lembram armadilhas caóticas dignas de filmes clássicos de humor físico. Já em outros momentos, o longa flerta com o suspense ao mostrar Nathan entrando em operações perigosas completamente despreparado.

Apesar de priorizar entretenimento acima de profundidade dramática, o filme mantém ritmo acelerado durante praticamente toda a narrativa.

Vale a pena?

Para fãs de ação acelerada, humor ácido e suspense com cenas exageradas, Novocaine: À Prova de Dor entrega exatamente o que promete. O longa não tenta ser complexo e funciona justamente por abraçar o caos, a violência caricata e o carisma desajeitado do protagonista.

A recepção também foi positiva. No Rotten Tomatoes, o filme alcançou 81% de aprovação da crítica e 84% de aprovação do público, reforçando o sucesso da mistura entre ação e comédia proposta pela produção.