Spielberg surpreende ao comentar mistério do ET de Varginha; entenda

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O lendário cineasta Steven Spielberg voltou a colocar o caso do ET de Varginha no centro das atenções. Durante entrevista ao Fantástico para divulgar seu novo longa-metragem, Dia D, o diretor afirmou conhecer a história que marcou a ufologia brasileira e fez uma declaração que rapidamente repercutiu entre fãs do tema.



Ao comentar um documentário sobre o episódio ocorrido em Minas Gerais, Spielberg afirmou que autoridades norte-americanas teriam participado dos desdobramentos do caso.

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"O governo americano se envolveu imediatamente e enviou representantes ao Brasil para retirar os seres do exército brasileiro, que os protegia. Existem muitas histórias como essa", disse o diretor.



O chamado Caso Varginha aconteceu em 1996, quando moradores da cidade mineira relataram ter visto criaturas de aparência incomum. Desde então, o episódio se tornou uma das histórias ufológicas mais conhecidas do país, cercada por teorias, investigações e versões conflitantes.

A declaração do diretor surge poucos meses após um novo capítulo envolvendo o caso. Em janeiro, um inquérito conduzido pelo Tribunal Militar concluiu que o suposto ET avistado na época era, na verdade, um homem agachado.

Novo filme revisita obsessão antiga de Spielberg

As declarações também ajudam a explicar por que o diretor voltou a abordar o tema extraterrestre. Em Dia D, nova produção que estreia nos cinemas brasileiros em 11 de junho, Spielberg retorna a um assunto que atravessa boa parte de sua carreira.

Durante entrevista exibida pelo Fantástico, o cineasta indicou que o projeto representa uma visão bastante pessoal sobre a possibilidade de vida fora da Terra.

“Esse não vai ser meu último filme de ficção científica. Mas é, sim, a minha conclusão final de que não estamos sozinhos”, afirmou.

O longa é estrelado por Emily Blunt e Josh O'Connor e acompanha um cenário de colapso global desencadeado após a divulgação de evidências que teriam sido escondidas por governos e líderes mundiais.

Conforme fenômenos estranhos passam a ocorrer ao redor do planeta, segredos militares vêm à tona e a humanidade é obrigada a confrontar uma realidade até então inimaginável.

A trama marca uma nova colaboração entre Spielberg e David Koepp, parceiro frequente do diretor em projetos anteriores. A proposta mistura ficção científica, fantasia, suspense e investigação em uma narrativa que promete explorar os impactos sociais e políticos de um possível contato extraterrestre.

Uma carreira marcada pelos alienígenas

Embora seja reconhecido por transitar entre diversos gêneros cinematográficos, Spielberg construiu uma ligação histórica com histórias envolvendo seres de outros mundos.

Ao longo das décadas, o cineasta dirigiu clássicos como E.T. – O Extraterrestre, Contatos Imediatos do Terceiro Grau e Guerra dos Mundos.

Segundo o diretor, a abordagem de Dia D será diferente daquela vista em alguns de seus trabalhos anteriores. Se em produções como Guerra dos Mundos as criaturas representavam uma ameaça direta, o novo longa deve explorar uma tentativa de comunicação mais empática entre humanos e inteligências extraterrestres.

Essa convicção ficou evidente também no trailer mais recente divulgado pela Universal Pictures, no qual Spielberg afirma acreditar ainda mais na existência de outras formas de vida do que acreditava quando lançou Contatos Imediatos do Terceiro Grau, em 1977.