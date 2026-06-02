Só 7 episódios: a série da Netflix no TOP 10 ideal para terça-feira

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O início da semana costuma ser marcado pela correria da rotina, mas isso não significa abrir mão de uma boa história para acompanhar.

Para quem procura uma série envolvente para assistir nesta terça-feira, uma produção que mistura romance, drama e elementos sobrenaturais vem conquistando espaço entre os assinantes da Netflix.

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Lançada originalmente em 2022, Entrevista com o Vampiro ganhou um novo fôlego ao ser disponibilizada recentemente no catálogo da plataforma.

O resultado foi imediato: a série alcançou o TOP 10 dos conteúdos mais assistidos e atualmente ocupa a nona posição no ranking da Netflix.



Com apenas sete episódios em sua primeira temporada, a produção surge como uma opção ideal para quem deseja começar uma nova maratona sem precisar investir dezenas de horas diante da televisão.

Uma história marcada por paixão

Baseada na obra de Anne Rice, Entrevista com o Vampiro acompanha Louis, interpretado por Jacob Anderson, um vampiro centenário que decide compartilhar sua trajetória com um jornalista.

Transformado por Lestat, personagem vivido por Sam Reid, Louis passa a enfrentar os dilemas de sua nova existência imortal. Enquanto tenta preservar parte de sua humanidade, ele se vê cada vez mais envolvido pela influência de seu criador e pela necessidade constante de alimentar-se de sangue humano.

A trama combina terror gótico, romance, conflitos emocionais e cenas sobrenaturais que ajudam a construir uma narrativa intensa e repleta de reviravoltas.

Baseada em uma das franquias mais famosas do gênero

A série adapta os livros de Anne Rice conhecidos como As Crônicas Vampirescas, uma das sagas mais populares da literatura de fantasia e horror.

As duas primeiras temporadas exploram principalmente a complexa relação entre Louis e Lestat, considerada o centro emocional da história. Além disso, a produção faz parte do chamado Immortal Universe, universo compartilhado que também inclui séries como As Bruxas de Mayfair e Talamasca.

O reconhecimento da crítica também ajudou a impulsionar a popularidade da obra, que recebeu indicações a importantes premiações da indústria, incluindo o Emmy e o Critics Choice Awards.

Dá tempo de maratonar antes da nova temporada

Atualmente, Entrevista com o Vampiro possui duas temporadas produzidas. No entanto, apenas a primeira está disponível na Netflix neste momento.

Para quem quiser colocar a história em dia, existe uma vantagem: ambas as temporadas contam com poucos episódios, tornando a maratona relativamente rápida.

Já o terceiro ano estreia em 7 de junho de 2026 nos Estados Unidos, pela AMC. Os novos episódios começarão a adaptar o livro O Vampiro Lestat, segunda obra de As Crônicas Vampirescas, que acompanha a transformação de Lestat em uma estrela do rock durante os anos 1980.

Apesar da estreia já estar marcada no exterior, ainda não há previsão para a chegada da terceira temporada ao Brasil. Após a exibição americana, os episódios deverão ser disponibilizados nacionalmente pelo Prime Video.

Vale a pena?

Para fãs de histórias sobrenaturais, romances intensos e personagens moralmente complexos, Entrevista com o Vampiro entrega uma experiência diferente das produções convencionais sobre vampiros.

A combinação entre atmosfera sombria, narrativa sofisticada, boas atuações e poucos episódios torna a série uma excelente escolha para quem busca uma maratona curta durante a semana.

Com a terceira temporada prestes a estrear, este também pode ser o momento ideal para conhecer a produção que voltou a chamar atenção do público após sua chegada à Netflix.

Entrevista com o Vampiro está disponível na Netflix e no Prime Video.