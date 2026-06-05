Muitos feriados? Qual a posição do Brasil em ranking mundial de folgas

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O Brasil conta com uma média de 10 feriados por ano, o que pode parecer folgas de mais por mês. No entanto, quando comparado a outros países, o nosso acaba aparecendo em posição intermediária no ranking global de feriados nacionais.

Quem lidera a lista é o Nepal, com até 35 feriados anuais. Na sequência aparecem países como Irã e Mianmar, ambos com cerca de 26 dias, além de Sri Lanka, com 25. Em comum, essas nações combinam calendários religiosos diversos e celebrações nacionais ao longo do ano.

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Na outra ponta, países como Vietnã, México e Reino Unido figuram entre os que têm menos feriados nacionais, com números que variam entre seis e dez datas oficiais, dependendo da metodologia adotada.

No caso do Brasil, o total inclui datas nacionais fixas como Independência, Proclamação da República e Natal, além de celebrações religiosas e cívicas amplamente difundidas no calendário oficial. A contagem pode variar conforme estados e municípios, que adicionam feriados locais ao calendário nacional.

O levantamento do World Population Review considerou que o Brasil até 12 feriados, incluindo as variações entre os estados, o que coloca o país em 13º posição no ranking mundial.

De acordo com a análise do Pew Research Center, que examinou 190 países-membros da ONU, a média global de feriados nacionais é de 13 dias, colocando o Brasil ligeiramente abaixo desse patamar, mas ainda dentro do grupo mais numeroso de países.

O levantamento também mostra que a distribuição de feriados está diretamente ligada a fatores históricos, religiosos e políticos. Países com forte diversidade religiosa ou múltiplas tradições culturais tendem a concentrar mais datas comemorativas oficiais.

Já nações com calendários mais enxutos geralmente adotam critérios mais restritivos para a oficialização de feriados nacionais, priorizando eventos políticos centrais ou datas de unificação nacional.