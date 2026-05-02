Junho terá feriadão de 4 dias; veja como fica a folga no Corpus Christi

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Junho terá “feriadão” de até 4 dias - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O calendário de 2026 já traz uma boa notícia para quem está contando os dias por outra folga prolongada. O governo federal confirmou um período de descanso em junho que pode virar um feriadão de quatro dias, mas nem todo mundo terá direito automático.

A definição veio com a Portaria MGI nº 11.460/2025, publicada ainda no fim de 2025, que organiza os feriados e pontos facultativos do ano para a administração pública federal.

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O que foi confirmado para junho

O destaque fica para os dias 4 e 5 de junho, quinta e sexta-feira, ligados ao Corpus Christi.

Combinados com o sábado e domingo, eles formam um bloco de quatro dias seguidos sem expediente — pelo menos para quem é servidor público federal.

Quem realmente vai folgar



É aqui que entra o detalhe que muda tudo.

Para servidores federais, a folga está garantida.

Já para quem trabalha no setor privado, a situação não é automática.

Isso porque o Corpus Christi não é um feriado nacional — ele aparece no calendário como ponto facultativo.

Feriado ou ponto facultativo?

A diferença pesa no bolso e na rotina.

Feriados nacionais obrigam empresas a liberar funcionários ou pagar pelo trabalho no dia. Já o ponto facultativo funciona como uma autorização para órgãos públicos suspenderem atividades — sem obrigar o setor privado a fazer o mesmo.

Quando vira feriado de verdade

Mesmo sendo facultativo no calendário federal, o Corpus Christi pode virar feriado dependendo da cidade.

A Constituição permite que municípios criem até quatro feriados religiosos locais, e muitos incluem a data. Nessas cidades, a folga passa a valer também para trabalhadores da iniciativa privada.

Além disso, algumas categorias garantem o dia de descanso por meio de convenções coletivas.

Por que sempre cai na quinta

A data do Corpus Christi não é fixa.

Ela é definida a partir da Páscoa e acontece sempre 60 dias depois, caindo obrigatoriamente em uma quinta-feira. Em 2026, a Páscoa foi celebrada em 5 de abril, o que posiciona a data em 4 de junho.

Isso explica por que o “feriadão” costuma acontecer com frequência.

E o restante do ano?

Depois de junho, o calendário ainda reserva outras pausas importantes no segundo semestre.

Entre os feriados nacionais confirmados estão:

7 de setembro (segunda-feira)

12 de outubro (segunda-feira)

2 de novembro (segunda-feira)

15 de novembro (domingo)

20 de novembro (sexta-feira)

25 de dezembro (sexta-feira)

Apesar da possibilidade de quatro dias de descanso, o ideal é checar as regras da sua cidade e do seu trabalho.

