DESCANSO
Junho terá feriadão de 4 dias; veja como fica a folga no Corpus Christi
Corpus Christi cria pausa prolongada em 2026, mas regra não vale igual para todos
O calendário de 2026 já traz uma boa notícia para quem está contando os dias por outra folga prolongada. O governo federal confirmou um período de descanso em junho que pode virar um feriadão de quatro dias, mas nem todo mundo terá direito automático.
A definição veio com a Portaria MGI nº 11.460/2025, publicada ainda no fim de 2025, que organiza os feriados e pontos facultativos do ano para a administração pública federal.
O que foi confirmado para junho
O destaque fica para os dias 4 e 5 de junho, quinta e sexta-feira, ligados ao Corpus Christi.
Combinados com o sábado e domingo, eles formam um bloco de quatro dias seguidos sem expediente — pelo menos para quem é servidor público federal.
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Quem realmente vai folgar
É aqui que entra o detalhe que muda tudo.
- Para servidores federais, a folga está garantida.
- Já para quem trabalha no setor privado, a situação não é automática.
Isso porque o Corpus Christi não é um feriado nacional — ele aparece no calendário como ponto facultativo.
Feriado ou ponto facultativo?
A diferença pesa no bolso e na rotina.
Feriados nacionais obrigam empresas a liberar funcionários ou pagar pelo trabalho no dia. Já o ponto facultativo funciona como uma autorização para órgãos públicos suspenderem atividades — sem obrigar o setor privado a fazer o mesmo.
Quando vira feriado de verdade
Mesmo sendo facultativo no calendário federal, o Corpus Christi pode virar feriado dependendo da cidade.
A Constituição permite que municípios criem até quatro feriados religiosos locais, e muitos incluem a data. Nessas cidades, a folga passa a valer também para trabalhadores da iniciativa privada.
Além disso, algumas categorias garantem o dia de descanso por meio de convenções coletivas.
Por que sempre cai na quinta
A data do Corpus Christi não é fixa.
Ela é definida a partir da Páscoa e acontece sempre 60 dias depois, caindo obrigatoriamente em uma quinta-feira. Em 2026, a Páscoa foi celebrada em 5 de abril, o que posiciona a data em 4 de junho.
Isso explica por que o “feriadão” costuma acontecer com frequência.
E o restante do ano?
Depois de junho, o calendário ainda reserva outras pausas importantes no segundo semestre.
Entre os feriados nacionais confirmados estão:
- 7 de setembro (segunda-feira)
- 12 de outubro (segunda-feira)
- 2 de novembro (segunda-feira)
- 15 de novembro (domingo)
- 20 de novembro (sexta-feira)
- 25 de dezembro (sexta-feira)
Apesar da possibilidade de quatro dias de descanso, o ideal é checar as regras da sua cidade e do seu trabalho.
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