FENÔMENO CLIMÁTICO
ONU alerta para 80% de chance de El Niño entre junho e agosto
Probabilidade de que o fenômeno continue até pelo menos novembro é próxima ou superior a 90%
A Organização Meteorológica Mundial (OMM), que é a agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU) responsável pela cooperação internacional em meteorologia, climatologia, hidrologia e ciências relacionadas à atmosfera, indicou que há a chance de 80% de ocorrência de um El Niño entre junho e agosto deste ano.
Segundo o órgão, a probabilidade de que o fenômeno continue até pelo menos novembro é próxima ou superior a 90%. A informação foi revelada nesta terça-feira, 2.
Normalmente, o El Niño aumenta as temperaturas globais e eleva os riscos de eventos climáticos extremos. O fenômeno costuma ocorrer a cada dois a sete anos e dura de nove a doze meses.
“A ciência é clara: o El Niño chegará à nossa porta nos próximos meses com 90% de certeza. O mundo deve tratá-lo como o alerta climático urgente que é. As condições do El Niño irão alimentar ainda mais o fogo do aquecimento global. Os impactos serão ainda mais severos, viajarão ainda mais longe e cruzarão fronteiras com velocidade devastadora”, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres.
“A única resposta eficaz é uma ação climática à altura da crise – acabar com a dependência dos combustíveis fósseis, acelerar a transição para as energias renováveis, proteger os mais vulneráveis e implementar sistemas de alerta precoce para todos”, completou Guterres.
Leia Também:
Aumento na temperatura da superfície do mar
Os pesquisadores já têm registrado aumento na temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial centro-oriental, área utilizada como referência de monitoramento. De acordo com o comunicado da OMN, foram registradas temperaturas superiores a 6 °C acima da média.
O El Niño não costuma atingir todos os países do mundo e há mudanças na forma de impacto para cada região, segundo a OMM.
Ele é tipicamente associado ao aumento das chuvas em partes do sul da América do Sul, sul dos Estados Unidos, partes do Chifre da África e Ásia Central, e a condições mais secas na América Central, norte da América do Sul, Caribe, Austrália, Indonésia e partes do sul da Ásia.
De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA), há 82% de chance de o El Niño chegar entre maio e julho, e previsão de 96% para o evento se desenvolver até dezembro.