ONU alerta para 80% de chance de El Niño entre junho e agosto

A Organização Meteorológica Mundial (OMM), que é a agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU) responsável pela cooperação internacional em meteorologia, climatologia, hidrologia e ciências relacionadas à atmosfera, indicou que há a chance de 80% de ocorrência de um El Niño entre junho e agosto deste ano.

Segundo o órgão, a probabilidade de que o fenômeno continue até pelo menos novembro é próxima ou superior a 90%. A informação foi revelada nesta terça-feira, 2.

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Normalmente, o El Niño aumenta as temperaturas globais e eleva os riscos de eventos climáticos extremos. O fenômeno costuma ocorrer a cada dois a sete anos e dura de nove a doze meses.

“A ciência é clara: o El Niño chegará à nossa porta nos próximos meses com 90% de certeza. O mundo deve tratá-lo como o alerta climático urgente que é. As condições do El Niño irão alimentar ainda mais o fogo do aquecimento global. Os impactos serão ainda mais severos, viajarão ainda mais longe e cruzarão fronteiras com velocidade devastadora”, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres.

“A única resposta eficaz é uma ação climática à altura da crise – acabar com a dependência dos combustíveis fósseis, acelerar a transição para as energias renováveis, proteger os mais vulneráveis ​​e implementar sistemas de alerta precoce para todos”, completou Guterres.

Aumento na temperatura da superfície do mar

Os pesquisadores já têm registrado aumento na temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial centro-oriental, área utilizada como referência de monitoramento. De acordo com o comunicado da OMN, foram registradas temperaturas superiores a 6 °C acima da média.

O El Niño não costuma atingir todos os países do mundo e há mudanças na forma de impacto para cada região, segundo a OMM.

Ele é tipicamente associado ao aumento das chuvas em partes do sul da América do Sul, sul dos Estados Unidos, partes do Chifre da África e Ásia Central, e a condições mais secas na América Central, norte da América do Sul, Caribe, Austrália, Indonésia e partes do sul da Ásia.

De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA), há 82% de chance de o El Niño chegar entre maio e julho, e previsão de 96% para o evento se desenvolver até dezembro.