Universidade brasileira é a melhor da América Latina, aponta ranking

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A Universidade de São Paulo (USP) foi reconhecida como a melhor universidade da América Latina no ranking global divulgado nesta segunda-feira, 1º, pelo Centro para Rankings Universitários Mundiais (CWUR, na sigla em inglês).

A instituição brasileira ocupa a 119ª colocação entre 21.291 universidades avaliadas em todo o mundo.

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Apesar de ter caído uma posição em relação ao levantamento anterior, quando apareceu em 118º lugar, a USP manteve a liderança entre as instituições latino-americanas e segue como a universidade brasileira mais bem colocada na lista.

O ranking também destaca outras universidades brasileiras entre as melhores do mundo. A segunda instituição nacional mais bem posicionada é a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que aparece na 346ª colocação.

Em seguida estão a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em 379º lugar, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na 476ª posição.

No cenário internacional, a liderança permanece com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) ocupa a segunda posição, enquanto a Universidade de Stanford aparece em terceiro lugar.

As três instituições mantiveram as mesmas colocações registradas na edição anterior do ranking.

Como o ranking é elaborado

Criado em 2012, o levantamento do CWUR é considerado um dos principais indicadores internacionais de desempenho universitário. A metodologia utiliza sete indicadores distribuídos em quatro áreas principais: educação, empregabilidade, qualidade do corpo docente e pesquisa.

Entre os critérios analisados estão a produção científica, o volume de publicações de alta qualidade, a influência acadêmica das pesquisas desenvolvidas e o número de citações recebidas pelos trabalhos científicos.

Segundo os organizadores, o objetivo é avaliar o impacto real das universidades na formação de profissionais e na produção de conhecimento, sem depender de questionários de reputação ou informações enviadas pelas próprias instituições.

Brasil mantém destaque na região

O resultado reforça o protagonismo das universidades públicas brasileiras no cenário acadêmico latino-americano. Além da USP, outras instituições do país figuram entre as melhores colocadas da região, refletindo a relevância da pesquisa científica e da formação superior desenvolvidas no Brasil.

A liderança da universidade paulista ocorre em um cenário de crescente competitividade global entre instituições de ensino superior, especialmente nas áreas de inovação, produção científica e internacionalização.