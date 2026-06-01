MUNDO
Trump indica aliado político para embaixada dos EUA no Brasil
Indicação será analisada pelo Senado e encerra vacância no cargo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 1º, a indicação de Daniel Perez para o cargo de embaixador norte-americano no Brasil. O nome ainda precisa ser aprovado pelo Senado dos Estados Unidos antes de assumir oficialmente a função.
Caso a indicação seja confirmada, os EUA voltarão a ter um embaixador em Brasília após um período em que a representação diplomática foi comandada por um encarregado de negócios, responsável por chefiar a embaixada na ausência de um titular.
Quem é Daniel Perez
Daniel Perez é um político do Partido Republicano e atualmente preside a Câmara dos Representantes do estado da Flórida. Próximo ao governo Trump, ele passa a integrar a lista de aliados escolhidos pelo presidente para ocupar postos estratégicos da diplomacia norte-americana.
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Diferentemente do modelo adotado pelo Brasil, onde os embaixadores geralmente são diplomatas de carreira, os Estados Unidos costumam nomear políticos, empresários e pessoas de confiança do presidente para representar o país no exterior.
Indicação segue para o Senado
A nomeação anunciada pela Casa Branca ainda depende da sabatina e da aprovação do Senado norte-americano. Somente após essa etapa Perez poderá assumir oficialmente a chefia da embaixada dos EUA em Brasília.
O cargo é considerado estratégico para as relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, que mantêm cooperação em áreas como comércio, defesa, energia, meio ambiente e segurança.
Relações entre Brasil e Estados Unidos
A indicação ocorre em um momento de atenção às relações diplomáticas entre os dois países. Os Estados Unidos são um dos principais parceiros comerciais do Brasil e desempenham papel relevante em negociações econômicas e geopolíticas na região.
Com a escolha de Daniel Perez, o governo Trump reforça a prática de indicar figuras políticas para postos diplomáticos de destaque, apostando em nomes alinhados à administração para conduzir o relacionamento com governos estrangeiros.