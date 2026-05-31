Trump diz que Irã cedeu em exigência para fim de guerra

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O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o Irã abriu mão de continuar desenvolvendo armas nucleares. A fala do mandatário norte-americano foi dada em entrevista à Fox News, no sábado, 30.

Apesar disso, ele pontuou que qualquer eventual acordo para dar fim à guerra no Oriente Médio, além de incluir o compromisso do Irã de não avançar em um programa de armas nucleares, deve conter ainda a reabertura do Estreito de Ormuz.

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"Eles concordaram com isso e foi muito interessante [sobre as armas nucleares]. [Mas] Eu preferiria conseguir um acordo porque podemos abrir o estreito imediatamente após a assinatura. Estamos conseguindo o que queremos lentamente. Negociadores muito difíceis. Leva muito tempo", afirmou Donald Trump.

A fala ocorreu após o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmar que as Forças Armadas do país estão prontas para atacar.

“Nossa capacidade de retomar [os ataques], se necessário... somos mais do que capazes”, disse ele. “Nossos estoques estão mais do que adequados para isso, tanto ali quanto ao redor do mundo, então estamos em uma posição muito boa”, acrescentou.

Estreito de Ormuz

Antes do início da guerra, a passagem era responsável pelo escoamento de cerca de 20% do petróleo consumido no mundo.

A guerra teve início em 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel realizaram ataques contra alvos iranianos, desencadeando a escalada do conflito na região.

Resposta do Irã

O presidente do Parlamento iraniano e principal negociador do país, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmou, neste domingo, 31, que Teerã não aceitará um acordo para encerrar o conflito com os Estados Unidos sem garantias de que os direitos da população iraniana serão preservados.

A declaração foi dada à imprensa estatal do país asiático.

“Não há confiança nas palavras e promessas do inimigo. Nosso único critério é alcançar resultados tangíveis antes de cumprirmos nossos compromissos em troca”, declarou.