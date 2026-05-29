Será que Donald Trump vai invadir o Brasil? Ele já se acha autorizado

Donald Trump declarou, ontem, que o governo dos EUA considera o Comando Vermelho e o PCC organizações terroristas. Com isso, ele passa a achar-se no direito de botar forças norte-americanas no Brasil para o combate direto.

Vai fazer? Sabe-se lá, mas acha que pode. E foi isso que o senador Flávio Bolsonaro, principal adversário de Lula, pediu a ele esta semana em encontro na Casa Branca.

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Claro que Trump busca um pretexto. Como ele se acha o senhor absoluto do planeta, invadiu a Venezuela, sequestrou o presidente, declarou guerra ao Irã, e já viu que por lá a coisa não é bem assim. O Brasil, no olhar dele, seria presa bem mais fácil. A questão é se isso pode influenciar, em favor dele, as eleições cá.

No Rio – Curioso é que o crime organizado, com tiroteios em favelas e as organizações criminosas, começaram no Rio de Janeiro e se espalharam pelo País afora, agora, segundo Trump, também com tentáculos por outros países sul-americanos.

Justo o Rio, onde até abril o governador era Cláudio Castro, que lá deflagrou a Operação Contenção, na qual morreram 121 pessoas, quatro policiais e 117 outras que se sabe lá se são criminosas.

Resolveu? Não. Lá, com Castro todo enroscado em escândalos, dizem que o palanque de Flávio desmoronou. Talvez, ele queira que Trump entre como salvador da pátria. O fato objetivo é que nessa história fica difícil saber quem é o terrorista.

E a festa de Zé Cocá acabou virando palanque da oposição

A solenidade de entrega da Comenda 2 de Julho a Zenildo Brandão Santana, o Zé Cocá (PP), ex-prefeito de Jequié e candidato a vice-governador na chapa de ACM Neto na Alba ontem, virou grande festa da oposição.

Quem presidiu a sessão foi o deputado Samuel Júnior (Republicanos), 1º secretário, e a presidente da Casa, Ivana Bastos (PSD), justificou a ausência, alegando compromissos anteriormente assumidos, mas mandou felicitações:

“Faço questão de registrar minha alegria em participar deste momento de reconhecimento a um homem público. Quero parabenizar também o deputado Hassan pela justa homenagem a Zé Cocá. Deixo aqui meu carinhoso abraço e meus respeitos”.

Hassan, por sua vez, diz que as circunstâncias do momento são mera coincidência, já estava tudo programado antes.

Isidório foca nos menores

O deputado Sargento Isidório (Avante) aprovou ontem, na Câmara, projeto que muda o dispositivo da Lei Antidrogas que restringe a internação de menores dependentes químicos, exigindo autorização judicial. Agora, basta o querer dos pais.

– Nós queremos que a autorização dos pais seja o bastante. Hoje, os meninos vivem jogados em ambientes impróprios e nada se pode fazer. Nós queremos facilitar a solução disso.

Bahia Farm Show só cresce, segundo Júnior Marabá

Presente, ontem, na festa da Comenda de Zé Cocá na Alba, Júnior Marabá (PP), prefeito de Luis Eduardo Magalhães, disse que o município por ele governado cada vez mais ganha visibilidade nacional com a Bahia Farm Show:

– Este ano, a feira chega ainda maior, com a ampliação de mais de 40% da área, o que nos permite atrair mais investidores e também expositores em diversos segmentos, como máquina e insumos. Luís Eduardo vem se consolidando como uma das principais referências do agronegócio no Brasil.

Segundo Marabá, LEM já é o município que mais exporta commodities no estado. A Bahia Farm acontecerá entre 8 e 13 de junho próximos.

REGISTROS

Tributo a Gil

Rita Tavarez, sempre jornalista, nas horas vagas artista da cantoria, faz, hoje (a partir das 20h), na Fratello da Graça, o Tributo a Gil, cantando o filé da obra para homenagear Gilberto Gil. Tem ao lado o guitarrista Greg Baratoux, que esbanja talento.

‘Recital Aluminar’

E, já que estamos falando de jornalistas artistas, Borega e Luciano Aguiar, mais Rafael Galeffi, que é só músico, realizam, hoje, mais uma sessão do Recital Alumiar, para celebrar os 27 anos do Matita Perê. A festa musical é no Canto Alumiar, R. Dr. Fernando Studart, Pituba.

Olho no Jacuípe

O Comitê da Bacia do Paraguaçu se reúne em Mairi hoje pela manhã. Entre as pautas está a avaliação atual da Bacia do Jacuípe e afluentes e o que acontecerá lá a partir do Canal do Sertão, projeto que pretende levar água do São Francisco a 44 municípios do Semiárido baiano.

Isaac ‘endireitado’

A indicação de Isaac Carvalho, ex-prefeito de Juazeiro, como coordenador da campanha de ACM Neto no norte baiano, gerou piada entre governistas. Dizem que ele já foi PCdoB, PT e PSD e, agora, “endireitou”.