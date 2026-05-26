Multas de trânsito, uma pauta palpitante silenciada na política

Você já viu que multa de trânsito é um assunto que não entra no tiroteio da política? Nem os oposicionistas atiram no governo e nem os governistas batem nos opositores. Sabe por quê? É um prato em que os dois lados comem até fartar.

O Detran, por exemplo, que abrange todo o estado da Bahia, em 2021 abocanhou algo em torno de R$ 45,8 milhões, em 2022, R$ 92 milhões, e de lá para cá nunca menos de R$ 51 milhões. Salvador, nunca menos de R$ 35 milhões.

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E o governo federal, só no ano passado, aplicou 10.277.088 multas, algo perto de R$ 1 bilhão, o que virou um negoção, do qual ninguém nem cogita abdicar. Muito pelo contrário, todos sempre justificam a aplicação dos recursos.

Indústria – A chamada indústria da multa virou um bem que os governantes abraçam calados. Certa vez, ACM Neto, prefeito de Salvador, foi abordado: “Prefeito, o seu governo vai bem, mas tem esse problema das multas”. E ele:

– Quando eu recebo uma multa dá vontade de xingar a mãe do prefeito. Quando eu lembro que o prefeito sou eu e a mãe é a minha, deixo pra lá.

No último domingo à noite, o Detran montou blitz na estação do metrô de Pituaçu, conexão entre as avenidas Pinto de Aguiar e Gal Costa. Um carro foi autuado só porque estava com o vidro estalado.

– Mas vocês vão prender o meu carro só por isso?

– Prender, não. Reter.

E levou o carro num guincho para um pátio lá no Cassange, onde só para chegar já é caro.

A guerra política em Conquista é entre Sheila e (ex) aliados

Diogo Gomes, que em 2024 se elegeu o vereador mais votado de Vitória da Conquista (6.017 votos, ou 3,04%), agora anunciou a candidatura a deputado federal, em parceria com o estadual Tiago Correia (PSDB).

Sheila Lemos (UB), a prefeita, que apoia o marido, o advogado Vagner Santos (UB) a estadual, não gostou e demitiu sumariamente todos os aliados de Diogo, que não gostou, saiu do UB e filiou-se ao PSDB. Agora, responde por suposta infidelidade partidária. Tiago, que era um aliado de sempre, virou inimigo.

A briga é no campo dos aliados de ACM Neto, com extensões para a oposição. Dizem lá que dois vereadores ligados ao deputado Fabrício Falcão (PCdoB) foram cooptados. Mais: no tititi se diz que as chances de Vagner para deputado são poucas.

Mulheres em festa na Alba

A deputada Neusa Cadore (PT), que até fevereiro era secretária de Políticas para Mulheres, pilotou, ontem, a sessão especial da Alba que celebrou os 15 anos de criação da pasta, que, segundo ela, serve muito para reforçar a luta das mulheres:

– Saímos de 42 para 103 organismos municipais de políticas para mulheres, e de 42 para 118 conselhos municipais ativos. É a política pública chegando onde precisa chegar.

Será Quinho o suplente de Wagner? Parece que sim

Quinho de Belo Campo (PSD), ex-prefeito de Belo Campo, região de Vitória da Conquista, e ex-presidente da UPB, está na briga de 2026 como candidato a deputado estadual, foi cantado pelo time de ACM Neto e agora volta à cena com outro enredo: é citado como possível suplente de Jaques Wagner ao Senado.

Ele não diz que sim nem que não, mas admite que foi sondado. E se for convidado mesmo topa? “Sou um soldado”.

Hoje, o suplente de Jaques Wagner é Bebeto Galvão, de Ilhéus, e o de Angelo Coronel é Davidson Magalhães (PCdoB), que nunca assumiram. Mas dizem que Ronaldo Carletto, o de Rui Costa, tem chance. Se Lula se reeleger, ele será ministro.

REGISTROS

Gasolina tabelada

Até parece que o preço da gasolina foi tabelado em Salvador e cercanias, como a BR-324. O preço que ficou é

R$ 6,49. Até mesmo em Lauro de Freitas, que costuma ter preços um pouco abaixo da capital, segue na mesma pegada. Claro que não é jogo combinado, mas parece.

Explosão em SAJ

Uma comitiva do Ministério dos Direitos Humanos (MDHC) está em Santo Antônio de Jesus, entre hoje e quinta, para acompanhar o cumprimento da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso da explosão da fábrica de fogos ocorrida em 1998. 64 pessoas morreram e 6 saíram feridas.

Glaucoma em pauta

O deputado Alex da Piatã (PSD), presidente da Comissão de saúde da Alba, pilota, hoje, a audiência pública Glaucoma, a maior causa de cegueira do mundo, proposta pelo deputado José de Arimateia (Republicanos).

Na escuridão

Moradores do Km 17, em Laje, dizem ter passado um fim de semana tenebroso. A energia caiu sábado e até ontem de manhã não tinha voltado. Além da escuridão, vem o problema da conservação de alimentos, o que é pior.