LEGISLATIVO BAIANO
Alba recebe O Kannalha em ação de combate ao feminicídio
Na ocasião, artista vai apresentar a música “Mulheres Merecem Respeito”
O cantor O Kannalha vai à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na tarde desta segunda-feira, 25, para participar da sessão especial em comemoração aos 15 anos da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM).
Convidado para reforçar a campanha de combate à violência contra a mulher, o artista vai apresentar a música “Mulheres Merecem Respeito”.
Destaque do pagodão baiano, O Kannalha afirmou que decidiu usar a música como ferramenta para ampliar o debate sobre respeito às mulheres e incentivar denúncias de violência.
“O Mapa da Segurança Pública mostra que quatro mulheres são assassinadas por dia no nosso país, e isso precisa mudar urgentemente. Eu cresci cercado por mulheres e aprendi com elas o verdadeiro significado do respeito”, afirmou o cantor.
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O artista também incentivou vítimas e testemunhas a denunciarem casos de violência por meio do Disque 180, canal nacional de atendimento à mulher.
“Respeitem as mulheres e denunciem qualquer forma de violência na Central de Atendimento à Mulher, pelo Disque 180”, disse.
A campanha “Mulheres Merecem Respeito” busca usar a música e a cultura popular como instrumentos de conscientização no combate à violência de gênero.