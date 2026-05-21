Florisvaldo Mattos lança, hoje, o 17º livro. Depois, vem a Comenda

Escrever é a arte de manejar as palavras, saber escrever é pegar a palavra e encaixar com precisão no lugar certo para dar o recado com clareza e leveza. Um craque nesse mister aí é o jornalista Florisvaldo Mattos, o Flori.

Aos 94 anos, ele lança, hoje (17h), no Boteco Português (Rio Vermelho), Ponteios com Tercetos Sensoriais, o 17º livro, 61 anos depois do primeiro, Reverdor, lançado em 1965, como agora, sempre na poesia, desta vez “levemente eróticas”.

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Flori, que foi professor na Faculdade de Comunicação (Facom) da Ufba até 1994, quando se aposentou, também já foi editor-chefe de A TARDE e é bom de caneta nos versos – também na prosa.

Decassílabos – Foi por aí que ele também tem no currículo o belíssimo Estação de Prosa@Diversos e a Comunicação Social na Revolução dos Alfaiates. Mas o forte mesmo é na poesia.

Diz ele que Ponteio com Tercetos Sensoriais compõe-se de um longo poema, que reúne 180 versos, de estrutura em decassílabos, versos que possuem dez sílabas poéticas, ou métricas, coisa para quem manja e esbanja conhecimentos linguísticos.

Flori lembra que o livro traz ainda um ensaio-crítico do escritor Paulo Martins, ilustrado com a arte maior do saudoso alto desenhista Ângelo Roberto, que pertenceu à Geração Mapa, como um de seus destaques, com prólogo do poeta Ruy Espinheira Filho e minibiografias dos autores.

Vale a pena ler, tanto para quem ama o lado acadêmico, como o populacho.

Só Comissão de Meio Ambiente funcionou, quase sem deputados

A audiência pública realizada, ontem, pela Comissão do Meio Ambiente da Assembleia, teve gente, lideranças dos sete municípios que o Joanes banha, já que o assunto em pauta era a defesa do rio. Só não tinha deputados.

Lá estava José de Arimatéia (Republicanos), o presidente, Matheus Ferreira (MDB), que sugeriu o encontro, e Olívia Santana (PCdoB), que nem é da Comissão, mas deu um alô.

Faltaram os titulares Roberto Carlos (PV), Vítor Azevedo (Avante), Fátima Nunes (PT), Cafu Barreto (UB), Leandro de Jesus (PL) e Neuza Cadore (PT).

Alderico Sena, membro da Oscip Rio Limpo, que defende o Joanes, até ironizou.

– E temos um verde entre eles, não é?

José de Arimatéia, o presidente, disse que o quórum não era necessário porque a audiência foi aprovada com quórum.

Roberto Carlos, sonho acordado

O deputado Roberto Carlos (PV) indicou formalmente a Jerônimo que adote a criação de uma linha do ferryboat às 2h da madrugada no sentido Itaparica-Salvador, segundo ele para atender a necessidade de urgências da população da ilha.

Mas a ideia soou como piada. O ferry, já ameaçado de extinção com a ponte, e que vem definhando durante o dia, vai entrar na madrugada? Só em sonho.

Marcelo Nilo aposta as fichas no Republicanos

Marcelo Nilo, agora deputado federal na vaga de Alex Santana, do Republicanos (que está secretário de Bruno Reis), após passar a maior parte da vida política como aliado do governo na era do PT, agora virou metralhadora giratória contra. Nilo diz estar confiante nas eleições deste ano, quando espera reconquistar o mandato de deputado federal.

– Se o Republicanos fizer cinco, como acreditamos, eu estou. Se fizer quatro, o que também é uma possibilidade, acho que dá.

Em 2022, o Republicanos elegeu três, Márcio Marinho, Rogéria Santos e Alex Santana. Agora, tem cinco. Além dos originais, mais Leo Prates e Diego Coronel. Anote aí para conferir.

REGISTROS

Data nova 1

Tramita na Alba projeto apresentado pela própria presidente, Ivana Bastos (PSD), que muda a data da posse de governador e vice, que hoje é 1º de janeiro, para o dia 6 de janeiro. Ela diz que é apenas um ajuste da Constituição baiana com a Federal, que já prevê isso.

Data Nova 2

A posse de governador e vice em 1º de janeiro foi instituída pela Constituição de 1988. Em 2021, mudou. Presidente da República é 5 de janeiro, governador e vice, dia 6. A posse de senadores e deputados fica sendo em 1º de fevereiro, como manda a tradição.

Antonio Sá

Destino, Humilhação e Direito é o livro que o professor Antonio Sá lançará, amanhã (17h), na Faculdade de Direito da Ufba. A obra é baseada na tese de doutorado dele na Universidade de Coimbra, tem as bênçãos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) e é editado pela Edufba.

Direito eleitoral

A Escola Judiciária Eleitoral do TRE-BA realiza, hoje (a partir das 13h30) e amanhã, o Congresso Nacional de Direito Eleitoral (Conade), evento que reúne ministros, magistrados, advogados e especialistas. O desembargador Moacyr Pitta concede coletiva.