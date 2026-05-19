E o Anel de Feira? Um ano após Lula dar o ‘start’, vai indo

Hoje, completa-se um ano que Lula, ao lado do então ministro dos Transportes, Renan Filho, deu a ordem de serviço para Feira de Santana realizar um velho sonho, a construção da banda leste do Anel Rodoviário, hoje palco de monumentais engarrafamentos, e da maldição de muitos acidentes com mortes.

O fato é lembrado por jornalistas feirenses, para dizer que a obra está andando, embora a passos muito mais lentos do que a expectativa criada do ano passado para cá. A obra é prometida há mais de 20 anos e, quando se pensou que ia acontecer rápido, está assim.

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O Anel tem 7,5 km de extensão, e a duplicação tem um custo estimado em R$ 150 milhões. O atraso agora é creditado a impasses nas desapropriações ao longo do trecho – e também à drenagem da área, finalmente resolvida.

Plurianual – O Governo Federal publicou no Diário Oficial, colocando a obra como investimento plurianual. O cronograma estabelecido prevê recursos até 2027 e execução até 2028.

É aí que está o grande receio: esse plurianual não quer dizer que ela poderá ser postergada até sabe-se lá quando?

O Anel do Contorno, como chamam, conecta as BRs 116 e 101, mas fica na 324. Ou seja, é um trevo viário que interliga o Nordeste com o Sul do Brasil.

A esperança é que este ano a obra saia do atraso. Lula foi lá e prometeu, Jerônimo se diz empenhado também. A torcida é para que não seja apenas promessa eleitoral.

Suspensão de voos para Morro faz falta, mas nem tanto assim

O anúncio feito pela Abaeté, de que a partir de junho vai reduzir os voos para Morro de São Paulo, no arquipélago de Cairu (de um por dia para um por semana), com cancelamento do trecho até Boipeba, é ruim, mas nem tanto.

Cláudio Brito, secretário de Turismo em Cairu, diz que Morro de São Paulo recebe uma média de 400 mil visitantes por ano e, destes, apenas oito mil chegam de avião: “A grande maioria dos turistas escolhe outros meios de acesso”.

Segundo o secretário, as ilhas no conjunto de Cairu recebem uma média de 13 mil turistas por ano, e a maior concentração por avião é justamente no Morro, um dos grandes destinos turísticos da Bahia, com mais de 10 mil leitos.

Mesmo assim, ele diz esperar que a Abaeté, como a aviação em geral, supere a a crise e que tudo volte ao normal: “Melhor por aí”.

TRT dá ganho para Kelsor

Por unanimidade, o TRT-5 reconheceu a legitimidade da eleição que consagrou Kelsor Fernandes como presidente da Fecomércio-BA.

O relator do processo foi o desembargador Cláudio Kelsch Tourinho, que destacou ‘“a ausência de demonstração inequívoca de ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial no certame e o afastamento cautelar da presidência da Federação”.

Clarissa Mustafá bota na Alba a mostra ‘Pra Sorrir’

A arquiteta Clarissa Mustafá, 40 anos, nas horas vagas artista plástica, casada como o também arquiteto e artista plástico André Araújo, em 2023 perdeu o pai, Carlos Mustafá, que era também sócio, amigo e parceiro em todas as horas dela e da irmã gêmea, Camila.

Foi exatamente para matar a saudade com pitadas de alegria que ela elaborou a exposição de arte ‘Pra Sorrir’, que está na Alba, onde ela já realizou a única mostra individual.

Clarissa apresenta obras em óleo sobre tela, aquarela e cerâmica, sempre com temas baianos.

– Uma vez Pierre Verger disse a Gilberto Gil: ‘Você é da Bahia e não sabe o valor deste lugar’. É por olhar isso que eu retrato a Bahia.

REGISTROS

Rio Joanes 1

O Rio Joanes, que durante muito tempo foi a grande fonte de abastecimento da Região Metropolitana de Salvador, nasce em São Francisco do Conde e desemboca entre Buraquinho e Busca Vida, em Lauro de Freitas, agredido em todo o percurso. Ele será alvo de audiência pública na Alba amanhã (9h30).

Rio Joanes 2

A audiência do Joanes será na Comissão de Meio Ambiente, pilotada pelo deputado José de Arimatéia (Republicanos), e também tratará da implantação da estação de tratamento para efluentes do Rio Ipitanga. Fernando Borba, arauto da causa do Joanes, agradece.

Sons da Bahia

Sons da Bahia: Fomento para as Orquestras Afrosinfônica e Rumpilezz, é o nome da audiência pública que a deputada Olívia Santana (PCdoB) realiza, hoje (9h), na Alba. Ligada ao movimento negro, quer com isso ajudar a turbinar a cultura afro.

Adeus, Adauto

Em entrevista ao site Café com Blog, o prefeito de Juazeiro, Andrey da Caixa (MDB), anunciou que o estádio Adauto Moraes será fechado, terá outra destinação. Ele quer construir um novo.