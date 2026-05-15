E o caso do Master vai lambuzar a campanha deste ano? Já melou

Daniel Vorcaro é banqueiro do Master - Foto: Reprodução | Instagram @danielvorcaro

A pergunta aí do título vem do leitor Aguinelo Ribeiro, lá do Barbalho. E a resposta é elementar: já melou. Só não se sabe até que ponto, tanto pelo estrago do que já está feito como do que ainda pode vir. Mas já dá um bom caldo.

O caso do Master raspou em ACM Neto, e dizem que ele e Jaques Wagner (PT), o senador, fizeram um acordo para deixar isso de lado. Com isso, se pressupõe que está todo mundo melado.

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Mas pelo que está exposto, o senador Ciro Nogueira (PP), do Piauí, candidato à reeleição, foi duramente bombardeado, acusado até de fazer projeto de lei para ampliar o leque de ações agora investigados do banqueiro (ou ex) Daniel Vorcaro.

Flávio em cena – Mas, na campanha presidencial, o filé veio do senador Flávio Bolsonaro, o principal opositor de Lula, cobrando o pagamento de uma bolada de R$ 131 milhões, às vésperas de Vorcaro ser preso.

A explicação de Flávio é que é uma pérola do jogo político. Ele diz que nada fez de errado, fazia uma transação com uma empresa privada e que “ladrão é o governo” – como se alguém bancar um projeto de R$ 131 milhões fosse um negócio de quitanda na feira.

Até onde isso vai chegar, sabe-se lá, sequer se sabe se a vacina baiana vai mesmo imunizar, mas que vai dar um bom prato é certo, até porque, no jogo político desde sempre a vocação para urubu está nos palanques e na plateia. Ou seja, o jogo da política é cheio de carniça, com a ressalva de que os urubus também são criaturas de Deus.

Em Conquista, Sheila lança o marido e cria embolada total

Jornalistas de Vitória da Conquista presentes em Salvador, ontem, disseram que o terceiro maior município da Bahia vive um clima de embolada total. Veja:

1 – A prefeita Sheila Lemos (UB) lançou o marido, o advogado Vagner Santos, candidato a estadual. A vereadora Lara Fernandes (Republicanos), esposa do vice-prefeito Aloísio Alan, o Dr. Alan, se lançou.

2 – O deputado Tiago Correia (PSDB), aliado de Sheila, sobrou nessa história.

3 – Na oposição, Sheila cooptou dois vereadores ligados ao deputado estadual Fabrício Falcão (PCdoB).

O caso não é fácil. Dizem que Lara, a mulher do vice, “é um fio desencapado, triscou, deu choque”, compondo um cenário que deixa a eleição de Vagner bastante complicada. Enquanto isso, a oposição do PT assiste a tudo de camarote.

Caetité no topo do 2 de Julho

A deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Alba, apresentou projeto de lei que reconhece a celebração do 2 de Julho em Caetité, no sudoeste baiano, Patrimônio Imaterial da Bahia.

Diz que, lá, a independência da Bahia, que consolidou a do Brasil, sempre foi comemorada com ampla participação de escolas, forças de segurança e grupos culturais em geral, o que justifica a iniciativa.

Além de Camaçari, Lula irá a LEM e vem a Salvador

Lula esteve, ontem, em Camaçari, inaugurou casas populares e visitou a Fafen, mas veio mesmo rever velhos amigos. Em 2024, ele esteve lá e em Feira de Santana, apoiando Luiz Caetano, que ganhou, e Zé Neto, que perdeu.

Mas, em 2022, Lula teve na Bahia 72,12% dos votos, a segunda maior vitória no País (a primeira foi no Piauí, com 76,84%), e é por isso que, este ano, antes da campanha, ele ainda virá mais duas vezes: a Luis Eduardo Magalhães, para a Bahia Farm Show (8 a 13 de junho), e a Salvador, no 2 de Julho, o que para ele já está virando uma tradição.

Petistas daqui dizem que é bom para ele – e para o governador Jerônimo também.

REGISTROS

CAAB em festa 1

Numa sessão bastante concorrida na Alba, a Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia (CAAB) celebrou, ontem à tarde, 80 anos, ato proposto pelo deputado Paulo Câmara (PL).

CAAB em festa 2

Maurício Leahy, o presidente da CAAB, diz que a entidade, atualmente, agrega 70 mil associados, beneficiários de três mil convênios, com descontos.

– Recebemos colegas com dificuldades financeiras, que adoeceram repentinamente, além de mulheres vítimas de violência doméstica, que recebem apoio.

Recarga em casa

A Alba aprovou projeto de Eduardo Salles (PV) que autoriza edifícios a instalar estações de recarga individual para veículos. Diz Salles que carro elétrico está na rota do futuro próximo, é uma questão de ajuste.

Vereador cassado

O juiz Cidval Santos Souza Filho manteve a cassação do vereador de Valença Valter Silva (UB) e anulou votos dados a ele, que é acusado de gastos ilícitos na campanha, a partir de uma ação movida pelo Ministério Público. Se a decisão prevalecer, quem assume é Reginaldo Araújo (Pode).