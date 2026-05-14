Lula diz que compra da Refinaria de Mataripe dependerá do preço

Lula ao lado da presidente da Petrobras, Magda Chambriard. - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a falar sobre a compra da Refinaria de Mataripe, antiga Landulpho Alves (RLAM), localizada em São Francisco do Conde.

Em agenda no município de Camaçari nesta quinta-feira, 14, o petista reforçou o interesse na transação, mas ponderou que a negociação só será efetivada se o preço for justo.

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A fala aconteceu na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen), que voltou a operar em janeiro deste ano, após ter sido hibernada pela Petrobras em 2019, durante o processo de desinvestimentos da companhia.

Eles sempre tentaram privatizar Petrobrás, e com medo de não ser aprovado no Congresso, eles resolveram vender por pedaços. E foi assim que eles venderam a refinaria daqui. E eu sei que muitos de vocês agora perguntam por que a Petrobras não compra a refinaria. A gente quer comprar, mas pelo preço que a gente acha que é justo e não pelo preço de quem quer vender Lula, em Camaçari

Na ocasião, Lula também falou da intenção de fazer com que o estado retome o controle na distribuição de combustíveis no Brasil. O serviço foi privatizado depois da venda da BR Distribuidora em 2021, no governo Jair Bolsonaro (PL).

"Vocês acham que eu não tenho vontade de comprar uma distribuidora de gasolina? Vocês acham que eu me conformei algum dia com a venda da BR Distribuidora? Ao venderam a BR, eles tiraram da Petrobras, o direito de gerenciar os preços da distribuição. Eu tenho certeza que se a gente estiver no ritmo que a gente está, e se vocês tiverem a vontade política, a gente vai ter uma distribuidora de gasolina outra vez", projetou Lula.

Histórico

Em outubro de 2021, a Petrobras concluiu a venda da RLAM para o grupo arabe Mubadala, um conglomerado do Emirados Árabes Unidos. Administrada pela Acelen, a Refinaria Mataripe foi vendida por US$ 1,8 bilhão durante o governo Bolsonaro.

A partir daí, o preço médio da gasolina vendida nos postos de combustíveis do estado da Bahia superaram a média de preço nacional.