Alvo da PF, Ciro Nogueira tem derrota no caso Banco Master

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O senador Ciro Nogueira (PI), presidente nacional do Progressistas, teve uma derrota no caso Banco Master menos de uma semana após ser alvo da Polícia Federal (PF) no âmbito da Operação Compliance Zero, na quinta-feira, 7.

O escritório que representava o parlamentar piauiense anunciou, nesta segunda, 11, que não atua mais no caso do senador. De acordo com o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, a decisão foi tomada em comum acordo.

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"Conversei com ele [Ciro Nogueira] e resolvemos que seria melhor eu deixar de comum acordo a defesa", disse o advogado à colunista Andreia Sadi, do g1.

Antes, o escritório divulgou a seguinte nota, que segue a mesma linha da fala do comandante:

"O escritório Almeida Castro, Castro e Turbay Advogados vem comunicar que, em comum acordo com o senador Ciro Nogueira, não seguirá atuando para o parlamentar neste caso."

A equipe de defesa de Ciro Nogueira era formada, além de Kakay, pelos seguintes advogados:

Roberta Castro Queiroz

Marcelo Turbay

Liliane de Carvalho

Álvaro Chaves

Ananda França

Ciro Nogueira comprou triplex de R$ 22 milhões após parceria com Banco Master

Alvo da quinta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na última quinta-feira, 7, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) comprou uma cobertura triplex avaliada em R$ 22 milhões em um dos prédios mais luxuosos de São Paulo três meses após se tornar sócio do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

A compra do imóvel ocorreu ainda 26 dias antes de o parlamentar apresentar a chamada “emenda Master”, considerada pela PF um dos principais elos entre Ciro e o banco investigado por supostas fraudes no sistema financeiro. As informações são do Metrópoles.

Estrutura

O imóvel, com 514 metros quadrados, está em fase final de construção e fica na Rua Oscar Freire, na zona oeste da capital paulista.

A cobertura foi adquirida em julho de 2024 diretamente da incorporadora RFM, responsável pelo empreendimento.

Pouco depois, em 13 de agosto daquele ano, Ciro apresentou uma emenda à PEC nº 65/2023 propondo ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante, medida que beneficiaria o Banco Master.