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CASO MASTER

Éden Valadares vê “desespero” de Flávio após operação contra Ciro Nogueira

Dirigente do PT afirmou que senador tentou se afastar politicamente do aliado

Ane Catarine
Por

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Éden Valadares e Flávio Bolsonaro
Éden Valadares e Flávio Bolsonaro - Foto: Ricardo Stuckert | PR | Agência Senad

O secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares, afirmou nesta sexta-feira, 8, em entrevista ao portal A TARDE, que o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), tentou se afastar politicamente de Ciro Nogueira (PP-PI) após o aliado virar alvo da Polícia Federal (PF) na investigação sobre fraudes envolvendo o Banco Master.

Segundo Éden, Flávio se “desesperou” e “correu” para se posicionar nas redes sociais ao ver Ciro no centro das investigações ao mesmo tempo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunia com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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“Flávio [Bolsonaro] viu um dos seus principais aliados enrascado e o presidente Lula dialogando de forma soberana e altiva com os Estados Unidos. De forma até desesperada, ele correu para gravar vídeo para tentar se afastar da figura de Ciro Nogueira”, disse Éden.

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O petista também lembrou que Nogueira foi ministro-chefe da Casa Civil do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e chegou a ser ventilado para ser vice de Flávio Bolsonaro na chapa presidencial.

“Ciro Nogueira não é só presidente do PP. Ele foi o todo-poderoso ministro de Bolsonaro e chegou a ser apontado por Flávio como vice ideal. Esse esforço para fingir que o bolsonarismo não tem relação com Ciro Nogueira ofende a inteligência da sociedade brasileira”, afirmou.

O que disse Flávio Bolsonaro?

Na noite de quinta-feira, 7, Flávio Bolsonaro defendeu a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as suspeitas envolvendo o Banco Master.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o senador elogiou a atuação do ministro do STF André Mendonça, relator do caso, e da Polícia Federal, afirmando que as denúncias precisam ser apuradas “sem blindagem” e “sem proteção política”.

“As denúncias do caso Master são muito graves e o ministro André Mendonça agiu corretamente ao autorizar a operação. Eu acredito que, se há qualquer suspeita, ela tem que ser investigada”, disse.

Assista ao vídeo:

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Tags:

Banco MAster Ciro Nogueira Flávio Bolsonaro PT

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