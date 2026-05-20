Cenário presidencial: Flávio vive inferno astral, e Lula adorando

Leitores muito perguntam até que ponto o caso de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro atinge o processo eleitoral presidencial, e a resposta é elementar: até onde, ainda não se sabe, mas atingiu em cheio, até porque no olho do furacão está o principal candidato da oposição.

A pesquisa AtlasIntel, ontem divulgada, com Lula 49%, Flávio 42%, é um sinal. Com a ressalva de que em jogo muito mais importa como termina que como começa, vezes há em que se começa bem e termina idem, e também tem quem começa bem e acaba mal.

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Flávio adotou como tática ficar gritando que o ladrão é Lula. Como se uma doação de R$ 134 milhões fosse uma bobagem. Entende-se, ele está acuado, muito na defensiva, tanto que aliados cogitam a possibilidade de uma substituição.

Na Bahia – Claro que o que se passa por lá reverbera por cá. Os aliados de Jerônimo com Lula lá estão sorridentes, enquanto os de ACM Neto, calados. Ele já não tinha uma referência federal competitiva, se amarrou em declarar apoio a Flávio, os novos fatos mostram que ele estava certo, mas não pode dizer nada.

Já os aliados de Jerônimo surfam na onda, ainda mais agora, com Éden Valadares, ex-presidente do PT na Bahia, estar integrando a coordenação da campanha de Lula.

E olhe que o embate eleitoral do ponto de vista midiático começará em agosto, está pertinho, pouco mais de 60 dias, e não há sinais de que algo mude, do ponto de vista da oposição, que está perdendo para si mesma.

Segundo Robinson, o cenário é bastante positivo para o PT

Na avaliação do deputado Robinson Almeida, que é um dos fundadores do PT na Bahia, o cenário do momento é bastante positivo. E ele pontua os motivos.

1 – A eleição é sempre casada, lá e cá. E toda vez que Lula melhora, Jerônimo também.

2 – O encontro entre Lula e Trump quebrou a ideia de que a interlocução do presidente dos EUA é só com a direita.

3 – O escândalo envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, o caso do Banco Master e o financiamento do filme, atinge toda a direita. E os estilhaços pegam ACM Neto também.

Ele avalia que os Programas de Governo Participativo (PGPs) têm sido acontecimentos significativos.

– Já participei em Feira de Santana, Irecê e Seabra. Eles dão sinais de que Jerônimo está caminhando muito bem, cada vez mais com musculatura própria.

Binho Galinha, líder em Feira

Políticos de Feira de Santana se dizem surpresos com um fato: embora a cidade tenha candidatos a deputado estadual bastante competitivos nas duas bandas, o nome que aparece na frente em todas as pesquisas é o do deputado Binho Galinha (Avante).

Binho está preso desde o ano passado, mas como não foi condenado, não perde o mandato e pode ser candidato nas eleições deste ano, como o próprio já anunciou.

Orquestra Afrosinfônica luta por lugar ao sol

Foi muito concorrida a audiência pública Sons da Bahia, realizada, ontem, pela Alba, iniciativa da deputada Olívia Santana, reunindo artistas, mestres e gestores políticos para discutir a estabilidade financeira da Orquestra Afrosinfônica e da Rumpilezz.

Na sua fala, o cantor Gerônimo descambou para a convocação da Seleção anteontem.

– Vi ontem a alegria que dominou a todos com a convocação de Neymar. Eu espero esta mesma euforia com a Orquestra Afrosinfônica.

Ubiratan Marques, líder da Afrosinfônica, lembrou que a luta é velha.

– É de quase duas décadas. A música brasileira só existe por conta dos terreiros.

REGISTROS

Indicação adiada 1

Inicialmente prevista para hoje, a votação da indicação do deputado Adolfo Menezes (PSD) para o TCM foi adiada para a semana que vem. A Marcha a Brasília, realizada por prefeitos baianos, atraiu também muitos deputados estaduais e, ontem, conforme o previsto, não teve quórum.

Indicação adiada 2

Adolfo se disse tranquilo:

– A minha indicação teve o apoio de 60 deputados. Se não foi hoje, tem a próxima semana. Não havia apenas a votação da minha indicação. Tem outros projetos também.

Hunaldo lá

Hunaldo Costa, ex-prefeito de Jaguaripe que até o mês passado era chefe de gabinete do prefeito de Nazaré, Benon Cardoso (PSD), mudou de ares. Assumiu a Superintendência do Ministério da Agricultura na Bahia.

Agora é Maragogipe

A Câmara de Maragogipe aprovou a mudança do nome da cidade. Ao invés de Maragojipe com “j” agora é Maragogipe com dois ‘g’. Dizem lá que historicamente o nome, de origem indígena, que significa rio dos mosquitos, é escrito “Maragogipe”. A Câmara aprovou e o prefeito Valnício Ribeiro (PP) carimbou.