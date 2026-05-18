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EQUIPE ESCALADA

Ex-presidente do PT da Bahia vai coordenar campanha de Lula

Presidente que mais atenção às redes sociais no pleito

Anderson Ramos
Por
Éden é secretário de Comunicação do PT.
Éden é secretário de Comunicação do PT. -

O atual secretário nacional de Comunicação do Partido dos Trabalhadores (PT) e ex-presidente do partido na Bahia, Éden Valadares, será um dos coordenadores da campanha de reeleição do presidente Lula.

A convocação vem depois de um pedido do presidente e tem relação também com a importância que o presidente dá às redes sociais no pleito.

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A ideia é que o PT e a coordenação de comunicação da campanha, a cargo do marqueteiro Raul Rabelo, trabalhem em conjunto. Também deve ter participação importante o ministro-chefe da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência), Sidônio Palmeira. A informação é da coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo.

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Equipe

Os outros membros da coordenação são o presidente do PT, Edinho Silva, as dirigentes petistas Mônica Valente e Mazé Morais, o ex-presidente da Fundação Perseu Abramo Paulo Okamotto, o ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli, o ex-chefe de gabinete da Presidência Gilberto Carvalho, o ex-prefeito de Diadema José de Filippi, o ministro Guilherme Boulos (Secretaria Geral) e o ex-ministro da Educação Camilo Santana.

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Éden Valadares eleições 2026 Lula

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