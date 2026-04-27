Emenda de R$ 1,9 milhão: deputado da Bahia é acusado de favorecer ONG

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O deputado federal licenciadoAlex Santana (Republicanos-BA) está no centro de uma polêmica envolvendo a destinação de emendas parlamentares a uma ONG em Salvador.

O político direcionou um total de R$ 1,9 milhão em recursos federais para a Associação Juntos Podemos+, localizada no bairro de Pernambués, que tem como objetivo, segundo o site da entidade, contribuir para o desenvolvimento sociocultural das comunidades, especialmente das mais vulneráveis.

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O que você verá nesta matéria Deputado Alex Santana destinou R$ 1,9 milhão a ONG em Salvador, visando desenvolvimento sociocultural.

Denúncias de corrupção surgiram, com ex-presidente da ONG sendo cunhado do deputado e ex-assessora.

Primeiro repasse de R$ 1,1 milhão ocorreu em 2023; associação focava em qualificação de mulheres negras.

Em 2025, novo repasse de R$ 800 mil foi direcionado, com nova presidência ligada ao deputado.

Santana defende legalidade de emendas e garante não ter se beneficiado financeiramente da ONG.

Repasses

As denúncias inicialmente foram feitas pela colunista Tácio Lorran, do Metrópoles. De acordo com elas, a entidade foi presidida sucessivamente por seu cunhado e por uma ex-assessora de seu gabinete.

O primeiro repasse ocorreu em 2023, quando a ONG recebeu mais de R$ 1,1 milhão por meio do Ministério da Igualdade Racial.

Na época, a associação era presidida formalmente por Glaucio dos Reis Santos, casado com a irmã do parlamentar.

Ainda conforme a publicação, foi o próprio cunhado quem assinou o termo de fomento para um projeto de qualificação profissional de mulheres negras em Salvador, cujo pagamento foi efetuado em dezembro daquele ano.

Continuidade

Mesmo após a saída de Glaucio do comando da entidade, os repasses continuaram. Em 2025, Alex Santana indicou outros R$ 800 mil para a mesma associação, que passou a ser presidida por Jussara Sousa dos Santos.

Ela atuou como secretária parlamentar no gabinete de Santana entre 2019 e 2021. Deste novo total, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego para capacitação de jovens, R$ 400 mil já foram pagos e o restante segue empenhado, também segundo o Metrópoles.

Atualmente, Alex Santana é secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Salvador na gestão Bruno Reis (União Brasil).

Posse dos novos secretários de Bruno Reis, em Salvador | Foto: Betto Jr. | Secom PMS

Transparência

Em contato com o portal A TARDE, nesta segunda-feira, 27, o deputado licenciado enviou uma nota afirmando que as emendas destinadas à associação "seguiram rigorosamente os trâmites legais e administrativos previstos na legislação vigente, com indicação, análise técnica e execução sob responsabilidade dos órgãos competentes".

Já em declaração à reportagem, ele disse que não ajudaria a instituição caso Glaucio dos Reis Santos se mantivesse à frente da Presidência. Assim, ainda em 2023, afirmou que a saída dele do posto ocorreu de forma voluntária.

"[...] Justamente com o objetivo de preservar a lisura do processo e evitar qualquer questionamento que pudesse comprometer a execução das ações da entidade, demonstrando responsabilidade institucional", afirmou o deputado licenciado.

Registro

Ainda segundo Santana, Jussara Sousa dos Santos não exerceu e nem exerce a presidência da Associação. O cargo atualmente é ocupado por Valterney Lima Deus, atual responsável legal pela entidade.

"Todas as etapas relacionadas à destinação e execução dos recursos são passíveis de acompanhamento pelos órgãos de controle e estão devidamente registradas nos sistemas oficiais de transparência", afirmou Santana.

"Eu não me beneficiei de qualquer recurso enviado à associação", garantiu o secretário municipal.