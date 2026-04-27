Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Emenda de R$ 1,9 milhão: deputado da Bahia é acusado de favorecer ONG

Em contato com o portal A TARDE, Alex Santana negou irregularidades em repasses e diz que não se beneficiou com a ação

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Deputado federal licenciado Alex Santana
Deputado federal licenciado Alex Santana - Foto: Douglas Gomes/Republicanos

O deputado federal licenciadoAlex Santana (Republicanos-BA) está no centro de uma polêmica envolvendo a destinação de emendas parlamentares a uma ONG em Salvador.

O político direcionou um total de R$ 1,9 milhão em recursos federais para a Associação Juntos Podemos+, localizada no bairro de Pernambués, que tem como objetivo, segundo o site da entidade, contribuir para o desenvolvimento sociocultural das comunidades, especialmente das mais vulneráveis.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Resumo

O que você verá nesta matéria

  • Deputado Alex Santana destinou R$ 1,9 milhão a ONG em Salvador, visando desenvolvimento sociocultural.
  • Denúncias de corrupção surgiram, com ex-presidente da ONG sendo cunhado do deputado e ex-assessora.
  • Primeiro repasse de R$ 1,1 milhão ocorreu em 2023; associação focava em qualificação de mulheres negras.
  • Em 2025, novo repasse de R$ 800 mil foi direcionado, com nova presidência ligada ao deputado.
  • Santana defende legalidade de emendas e garante não ter se beneficiado financeiramente da ONG.

Repasses

As denúncias inicialmente foram feitas pela colunista Tácio Lorran, do Metrópoles. De acordo com elas, a entidade foi presidida sucessivamente por seu cunhado e por uma ex-assessora de seu gabinete.

O primeiro repasse ocorreu em 2023, quando a ONG recebeu mais de R$ 1,1 milhão por meio do Ministério da Igualdade Racial.

Na época, a associação era presidida formalmente por Glaucio dos Reis Santos, casado com a irmã do parlamentar.

Ainda conforme a publicação, foi o próprio cunhado quem assinou o termo de fomento para um projeto de qualificação profissional de mulheres negras em Salvador, cujo pagamento foi efetuado em dezembro daquele ano.

Leia Também:

Alex Santana desiste de reeleição e mira chapa majoritária
Alex Santana quer partido em chapa de Bruno e nega assumir secretaria
‘Medida para se proteger', diz Alex Santana sobre bloco partidário

Continuidade

Mesmo após a saída de Glaucio do comando da entidade, os repasses continuaram. Em 2025, Alex Santana indicou outros R$ 800 mil para a mesma associação, que passou a ser presidida por Jussara Sousa dos Santos.

Ela atuou como secretária parlamentar no gabinete de Santana entre 2019 e 2021. Deste novo total, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego para capacitação de jovens, R$ 400 mil já foram pagos e o restante segue empenhado, também segundo o Metrópoles.

Atualmente, Alex Santana é secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Salvador na gestão Bruno Reis (União Brasil).

Posse dos novos secretários de Bruno Reis, em Salvador
Posse dos novos secretários de Bruno Reis, em Salvador | Foto: Betto Jr. | Secom PMS

Transparência

Em contato com o portal A TARDE, nesta segunda-feira, 27, o deputado licenciado enviou uma nota afirmando que as emendas destinadas à associação "seguiram rigorosamente os trâmites legais e administrativos previstos na legislação vigente, com indicação, análise técnica e execução sob responsabilidade dos órgãos competentes".

Já em declaração à reportagem, ele disse que não ajudaria a instituição caso Glaucio dos Reis Santos se mantivesse à frente da Presidência. Assim, ainda em 2023, afirmou que a saída dele do posto ocorreu de forma voluntária.

"[...] Justamente com o objetivo de preservar a lisura do processo e evitar qualquer questionamento que pudesse comprometer a execução das ações da entidade, demonstrando responsabilidade institucional", afirmou o deputado licenciado.

Registro

Ainda segundo Santana, Jussara Sousa dos Santos não exerceu e nem exerce a presidência da Associação. O cargo atualmente é ocupado por Valterney Lima Deus, atual responsável legal pela entidade.

"Todas as etapas relacionadas à destinação e execução dos recursos são passíveis de acompanhamento pelos órgãos de controle e estão devidamente registradas nos sistemas oficiais de transparência", afirmou Santana.

"Eu não me beneficiei de qualquer recurso enviado à associação", garantiu o secretário municipal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alex Santana Bahia Política republicanos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputado federal licenciado Alex Santana
Play

Reviravolta no Congresso: queda de Jorge Messias entrega vantagem ao bolsonarismo

Deputado federal licenciado Alex Santana
Play

Aborto: indicado ao STF, Jorge Messias se diz "totalmente contra" a prática

Deputado federal licenciado Alex Santana
Play

Minha Casa, Minha Vida garante mais de 100 mil moradias e reduz déficit na Bahia

Deputado federal licenciado Alex Santana
Play

“Estúpida”: deputados baianos rebatem acusação de Eduardo Bolsonaro sobre eleições

x