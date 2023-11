Alex Santana quer partido em chapa de Bruno e nega assumir secretaria | A TARDE

Apesar de fazer parte de uma outra legenda, o deputado federal Alex Santana (Republicanos-BA) esteve na convenção partidária do PSDB, na manhã desta sexta-feira, 20, em um edifício empresarial no Caminho das Árvores.

Em conversa com a imprensa, o parlamentar falou sobre eleições para prefeito de Salvador e para presidente da Câmara dos Deputados, além de negar possibilidade de vir a assumir alguma secretaria na gestão do chefe do Executivo Municipal da capital baiana, Bruno Reis (União Brasil).

“A gente tentou lá atrás, naquela reforma com o prefeito, mas não houve mais essa conversa. Isso arrefeceu, esfriou, a gente não voltou a conversar sobre isso”, disse Alex sobre a possibilidade de se tornar secretário municipal, o que era visto por alguns correligionários seus como uma estratégia para abrir uma vaga na Câmara e, com isso, dar o mandato de deputado federal para Marcelo Nilo (Republicanos-BA).

Suplente de deputado federal do Republicanos na Bahia, Nilo atualmente é assessor especial IV, grau 58, na Secretaria de Governo (Segov) da Prefeitura de Salvador, que é comandada por Cacá Leão (PP).

Perguntado se o Republicanos não faria “uma forcinha para empurrar” a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (PDT), da vaga de vice na chapa de Bruno em 2024, Alex Santana rechaçou o termo usado para se referir à concorrência pelo posto, mas afirmou que sua legenda tenta espaço na majoritária.

“Empurrar não. Eu acho que cada um tem seu espaço. Com certeza, porém, por todo o trabalho que o Republicanos e o deputado Márcio Marinho (Republicanos-BA) realizam, é de direito que a gente queira um espaço melhor”, justifica.

A mais de um ano da eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados, Alex Santana alegou que defenderá um membro do Republicanos na disputa ao invés de apoiar um conterrâneo de outro partido. “Normalmente, como baiano, prefiro essa relação com o baiano. Mas a gente tem uma ligação muito boa com o [deputado federal] Marcos Pereira [Republicanos-SP]”, disse Alex.

“Espero que, dentro dessa disputa de braços, a gente fique com o melhor. Eu torço para que meu partido consiga emplacar o presidente da casa”, concluiu.