De Belo Campo ao Senado: a aposta para suplência de Jaques Wagner no interior

O ex-prefeito de Belo Campo e ex-presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), José Henrique Tigre — mais conhecido como Quinho (PSD) — deve ser anunciado, até o final desta semana, como suplente do senador Jaques Wagner (PT-BA) para as eleições de outubro deste ano.

Em contato com o portal A TARDE, nesta segunda-feira, 25, o pessedista confirmou que aceitou o pedido feito pelo senador e presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar, para assumir o posto.

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No entanto, a "condição imposta" para a empreitada foi a de que a esposa dele, a vereadora de Vitória da Conquista, Léia Meira, fosse candidata à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Segundo Quinho, não houve qualquer rejeição por parte do cacique pessedista.

"Ela [Léia] já é vereadora aqui do terceiro maior colégio da Bahia, com votação expressiva, e tem capilaridade política. E eu tenho hoje 19 prefeitos que votam comigo, então eu não poderia perder esse capital político. A única coisa que falta é a consolidação só do conselho político", afirmou o dirigente.

Questionado sobre quando o martelo deve ser batido neste sentido, Quinho disse que a decisão deve ainda sair nesta semana. Antes, a expectativa é pela confirmação do nome de Léia Meira como candidata à Alba.

"Vou conversar com o senador Otto [Alencar] para a gente já apertar os parafusos [...] eu acredito que nesses próximos dias aí fecha aí, até sexta-feira eu acho que fecha", finalizou Quinho.

Quem é Quinho?

José Henrique Silva Tigre, conhecido por Quinho, é um administrador e político brasileiro filiado ao PSD. Ele ganhou destaque ao exercer o cargo de prefeito do município de Belo Campo (sudoeste da Bahia) e ao presidir a União dos Municípios da Bahia (UPB).

Nascido em 23 de fevereiro de 1981, na própria Belo Campo, formou-se em Administração, no ano de 2005, e possui pós-graduação em Administração Pública e Gestão de Saúde.

Quinho deve ter nome oficializado como suplente de Jaques Wagner ao Senado ainda nesta semana - Foto: Luís Tajes/UPB

Em 2001, assumiu o posto de secretário de saúde de Belo Campo e, em 2008, elegeu-se vice-prefeito do município aos 27 anos. Em 2016, elegeu-se prefeito em como um dos gestores mais jovens da história da cidade, conquistando a reeleição no pleito de 2020.

Na UPB, atuou como vice-presidente e foi eleito por aclamação para assumir o topo da entidade no biênio 2023/2024, onde liderou pautas municipalistas em todo o estado. Posteriormente, passou o cargo de presidente da instituição para Wilson Cardoso.

Senado: entenda o cenário que aproxima Lídice da suplência de Wagner

Com o calendário eleitoral avançando, aumentam os rumores sobre as escolhas que os candidatos ao Senado na Bahia farão para as vagas de suplente que precisam ser registradas na Justiça Eleitoral no momento da candidatura.

Na base governista, um nome desponta com força para ocupar a primeira suplência do senador Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição na chapa do governador Jerônimo Rodrigues (PT) — a deputada federal e presidente do PSB na Bahia, Lídice da Mata.

Conforme apuração do portal A TARDE, a parlamentar tem cerca de 60% de chance de aceitar o convite do petista para a posição.

No entanto, até amadurecer completamente a ideia, deve manter publicamente a postura de negar qualquer possibilidade de abrir mão da tentativa de reeleição à Câmara dos Deputados.