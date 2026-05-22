Em Brasília, até os baianos se confraternizaram, com alfinetadas

Lula não pisou os pés na abertura da 27ª edição da Marcha a Brasília, realizada esta semana pela Confederação Nacional dos Municípios, que agrega prefeitos de todo o País. Ano passado, ele foi, e saiu de lá vaiado.

Este ano, mandou o vice, Geraldo Alckmin, também vaiado. Entende-se. A maioria dos prefeitos é de sulistas, antipetistas natos, que aplaudiram Flávio Bolsonaro, apesar do escândalo com o Master.

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Mas, na banda baiana, no jantar oferecido pela UPB na noite de anteontem, no salão do restaurante Nativas, a convivência entre contrários foi light. Jerônimo foi aplaudido, idem, idem Jaques Wagner e Otto Alencar, mas Angelo Coronel também.

O encontro reuniu prefeitos e prefeitas, senadores e 18 deputados de todos os lados,coordenados pela deputada Lídice da Mata (PSB).

FOCO NO INSS – Mais. Na própria Marcha, Coronel acusou o colega e ex-padrinho Otto Alencar de ter travado a PEC 5/2025, que reduz as alíquotas do ICMS dos municípios, porque, como presidente da CCJ do Senado ,há mais 12 meses não nomeia o relator.

Alguém disse que era mentira, mas no jantar de anteontem os dois se cumprimentaram, assim como Coronel e Wagner até cochicharam.

O encontro reforçou o municipalismo e a necessidade de fortalecimento financeiro das prefeituras. Wilson Cardoso (PSB), prefeito de Andaraí e presidente da UPB, se disse feliz:

– Isso mostra que a UPB é a casa do diálogo, da construção coletiva. Quando os nossos aqui se unem, a Bahia avança.

Maia acha Jerônimo favorito, mas prevê disputa a acirrada

O deputado federal Ricardo Maia (MDB) acha que Jerônimo é o favorito nas eleições deste ano, mas ressalva: a eleição será bem disputada.

Ricardo Maia é alvo das atenções na região de Cícero Dantas, onde ele foi prefeito por dois mandatos. Em 2024, elegeu o filho, Ricardo Maia Filho, prefeito de Tucano, e tentou eleger o irmão, Zelito Maia, prefeito de Araci.

E é aí que começa o motivo do olhar especial sobre Ricardo. No dia 24 de maio do ano passado, um ano depois de amanhã, o irmão Zelito, aos 38 anos, sofreu um acidente de carro e no dia 22 de junho morreu.

Contam que, depois do episódio, Ricardo ficou mais arredio, baixou mais a bola.

Uma moradora de Tucano disse que a pergunta por lá é a seguinte: estará ele com a mesma disposição para encarar as urnas? Se diz que,após a morte do irmão, ele mudou.

Caetité e a rodoviária

O deputado federal Félix Mendonça Jr. (PDT) se reuniu, ontem, com o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano. Pauta: a rodoviária de Caetité, bancada pela pasta, que está parada desde novembro do ano passado por falta de dinheiro.

A obra está apenas 22,88% feita, e o ministro prometeu se empenhar para resolver o problema. “Assim que os recursos forem repassados, a obra será imediatamente retomada”, garante Félix.

Redes com a IA, a justiça abre o olho nas eleições

Na abertura do Seminário de Direito Eleitoral, que se realiza no TRE-BA, o desembargador Moacyr Pitta deu coletiva, quando falou sobre o tom do encontro, as redes sociais com a Inteligência Artificial na campanha.

– Na última eleição tivemos poucos problemas com a Inteligência Artificial. Agora, ainda na pré-campanha, já tivemos alguns. Vivemos numa era em que os meios de comunicação tradicionais talvez não sejam mais a principal forma de propaganda política.

Ele diz que a produção de provas nestes casos vai exigir a participação das partes envolvidas, já que nem sempre é possível realizar perícias, devido à velocidade das disputas jurídicas.

REGISTROS

Ivana soteropolitana 1

Nascida em Caetité, mas sempre radicada em Guanambi, a deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Alba, virou soteropolitana, ao receber, anteontem, o título de Cidadã de Salvador, da Câmara Municipal. A vereadora Aladilce Souza (PCdoB) diz que, mais do que uma homenagem, é um reparo histórico: em 90 anos, Salvador só teve 38 vereadoras.

Ivana soteropolitana 2

Por aí, a dívida na Alba é proporcionalmente bem maior: em 196 anos, apenas 37 mulheres se elegeram deputadas, num universo de mais de 8 mil homens. Ivana é a primeira mulher a assumir a presidência. Nesse caso, a Câmara de Salvador nunca teve.

Liberdade cristã

O deputado Diego Castro(PL), que é evangélico, realizou, ontem, na Alba, o Seminário pelo Estatuto da Liberdade Cristã, parceria com a pastora Raíssa Soares. O evento reuniu representantes de igrejas evangélicas, da Igreja Católica e da fé cristã.

Eliana Calmon

Eliana Calmon, ex-ministra do STJ, que em 2014 disputou o Senado na chapa de Lídice da Mata, governadora, vai receber a Medalha Tomé de Souza dia 2 próximo. A iniciativa é do vereador César Leite (PL).