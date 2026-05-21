Casa Branca ainda não confirma agenda de Flávio Bolsonaro com Trump

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A Casa Branca ainda não confirmou se houve de fato o convite do presidente dos EUA, Donald Trump, ao senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para uma agenda.

A correspondente da Globo em Washington, a repórter Raquel Krähenbühl, questionou o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, sobre o assunto. Ele disse: "Não tenho nenhuma atualização sobre isso".

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Perguntei a Stephen Miller, vice-chefe de gabinete da Casa Branca, se Donald Trump vai se encontrar com Flavio Bolsonaro na próxima semana.



Miller: "Não tenho nenhuma atualização sobre isso".



A Casa Branca, por enquanto, não tem informações sobre encontro. pic.twitter.com/nJIZtx5KLA — Raquel Krähenbühl (@Rkrahenbuhl) May 21, 2026

Segundo informações do jornal Estadão, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não decidiu se aceitará o convite. Caso a viagem seja confirmada, a expectativa é que ela aconteça na próxima semana.

O convite ocorre em meio ao desgaste enfrentado pela pré-campanha de Flávio após a divulgação de reportagens envolvendo o financiamento do filme “Dark Horse”, uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Uma reportagem do The Intercept Brasil revelou áudios em que o senador aparece negociando um repasse de R$ 134 milhões com o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, para financiar a produção.

Primeiro encontro oficial

Se o encontro for confirmado, será a primeira reunião oficial entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump desde que o senador passou a se colocar como pré-candidato ao Palácio do Planalto.

Ainda segundo o Estadão, as negociações estariam sendo conduzidas por Darren Beattie, ex-redator da Casa Branca e atual conselheiro do Departamento de Estado dos Estados Unidos, após articulação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro.

Caso ocorra, a reunião será realizada pouco mais de um mês após Trump receber o presidente Lula (PT) na Casa Branca.