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CONVITE

Casa Branca ainda não confirma agenda de Flávio Bolsonaro com Trump

Caso a viagem seja confirmada, a expectativa é que ela aconteça na próxima semana

Anderson Ramos
Por
Trump e Flávio Bolsonaro podem ter reunião na próxima semana.
Trump e Flávio Bolsonaro podem ter reunião na próxima semana. - Foto: Joyce N. Boghosian - Casa Branca / AFP

A Casa Branca ainda não confirmou se houve de fato o convite do presidente dos EUA, Donald Trump, ao senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para uma agenda.

A correspondente da Globo em Washington, a repórter Raquel Krähenbühl, questionou o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, sobre o assunto. Ele disse: "Não tenho nenhuma atualização sobre isso".

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Segundo informações do jornal Estadão, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não decidiu se aceitará o convite. Caso a viagem seja confirmada, a expectativa é que ela aconteça na próxima semana.

O convite ocorre em meio ao desgaste enfrentado pela pré-campanha de Flávio após a divulgação de reportagens envolvendo o financiamento do filme “Dark Horse”, uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Uma reportagem do The Intercept Brasil revelou áudios em que o senador aparece negociando um repasse de R$ 134 milhões com o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, para financiar a produção.

Primeiro encontro oficial

Se o encontro for confirmado, será a primeira reunião oficial entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump desde que o senador passou a se colocar como pré-candidato ao Palácio do Planalto.

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Ainda segundo o Estadão, as negociações estariam sendo conduzidas por Darren Beattie, ex-redator da Casa Branca e atual conselheiro do Departamento de Estado dos Estados Unidos, após articulação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro.

Caso ocorra, a reunião será realizada pouco mais de um mês após Trump receber o presidente Lula (PT) na Casa Branca.

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Casa Branca convite Donald Trump Flávio Bolsonaro

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