Ivana Bastos recebe título de Cidadã Soteropolitana

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A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), recebeu, na noite desta quarta-feira, 20, o título de Cidadã Soteropolitana, concedido pela Câmara Municipal de Salvador.

A cerimônia contou com a presença de autoridades, deputados estaduais, vereadores da capital e familiares da parlamentar, a primeira mulher a presidente a Alba em quase dois séculos de Casa.

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A autora da proposta foi a vereadora Aladilce Souza (PCdoB), que conduziu a sessão especial. Durante o discurso, Ivana destacou sua trajetória e a relação construída no meio político.

Existem momentos na vida pública que ultrapassam qualquer protocolo, momentos que não cabem apenas na razão, momentos que alcançam a alma da gente. E receber o título de Cidadã Soteropolitana é exatamente um desses momentos Ivana Bastos, presidente da Alba

Ivana Bastos também afirmou que o mandato parlamentar é compartilhado com cada um dos demais 62 deputados estaduais com quem divide a atual legislatura.

"Este mandato é um projeto compartilhado com cada um e cada uma de vocês. Sou profundamente grata a todos que contribuem para que esta Casa seja um espaço forte e representativo, e a todos que representam a Bahia em sua totalidade", destacou.

Quem é Ivana Bastos?

Nascida em Caetité, em 24 de dezembro de 1964, Ivana Bastos está no quarto mandato como deputada estadual. Em 2025, a parlamentar entrou para a história da política baiana ao ser eleita presidente da Alba, a primeira mulher em quase dois séculos de história.