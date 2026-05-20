Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Ivana Bastos recebe título de Cidadã Soteropolitana

Presidente da Alba lembra trajetória política

Cássio Moreira
Por
Ivana Bastos, presidente da Alba
Ivana Bastos, presidente da Alba - Foto: Reprodução

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), recebeu, na noite desta quarta-feira, 20, o título de Cidadã Soteropolitana, concedido pela Câmara Municipal de Salvador.

A cerimônia contou com a presença de autoridades, deputados estaduais, vereadores da capital e familiares da parlamentar, a primeira mulher a presidente a Alba em quase dois séculos de Casa.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

USO DO FAJ

TJ-BA envia à Alba projeto para custear pessoal com superávit
TJ-BA envia à Alba projeto para custear pessoal com superávit imagem

À PROCURA

STF pede explicações sobre viagem de Mário Frias ao exterior
STF pede explicações sobre viagem de Mário Frias ao exterior imagem

VLT DO SUBÚRBIO

Vereador sugere rampas de acesso ao mar no projeto do VLT do Subúrbio
Vereador sugere rampas de acesso ao mar no projeto do VLT do Subúrbio imagem

A autora da proposta foi a vereadora Aladilce Souza (PCdoB), que conduziu a sessão especial. Durante o discurso, Ivana destacou sua trajetória e a relação construída no meio político.

Existem momentos na vida pública que ultrapassam qualquer protocolo, momentos que não cabem apenas na razão, momentos que alcançam a alma da gente. E receber o título de Cidadã Soteropolitana é exatamente um desses momentos

Ivana Bastos, presidente da Alba

Ivana Bastos também afirmou que o mandato parlamentar é compartilhado com cada um dos demais 62 deputados estaduais com quem divide a atual legislatura.

"Este mandato é um projeto compartilhado com cada um e cada uma de vocês. Sou profundamente grata a todos que contribuem para que esta Casa seja um espaço forte e representativo, e a todos que representam a Bahia em sua totalidade", destacou.

Quem é Ivana Bastos?

Nascida em Caetité, em 24 de dezembro de 1964, Ivana Bastos está no quarto mandato como deputada estadual. Em 2025, a parlamentar entrou para a história da política baiana ao ser eleita presidente da Alba, a primeira mulher em quase dois séculos de história.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Alba Câmara de Salvador Ivana Bastos

Relacionadas

Mais lidas