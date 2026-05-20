STF pede explicações sobre viagem de Mário Frias ao exterior

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O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), um ofício no qual cobra explicações sobre a viagem do deputado federal Mário Frias (PL-SP) ao exterior. O magistrado estipulou prazo de 48 horas para a resposta.

O documento determina a prestação de esclarecimentos sobre prazo, custos e pagamentos referentes à "missão internacional" que Frias afirma estar cumprindo.

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O deputado do PL viajou ao Bahrein na semana passada, em uma visita organizada pela embaixada do país do Oriente Médio, para "fortalecer as relações bilaterais entre a República Federativa do Brasil e o Reino do Bahrein".

Mário Frias ainda não retornou ao Brasil, onde há mais de um mês um oficial de Justiça tenta notificá-lo sobre uma ação que questiona o repasse de emendas parlamentares a organizações não governamentais (ONGs).

O endereço fornecido pela Câmara dos Deputados ao Supremo Tribunal Federal (STF) para a intimação do deputado Mário Frias não é mais do parlamentar há dois anos.

Suspeitas

As ONGs em questão são ligadas à produtora do filme "Dark Horse", uma cinebiografia de Jair Bolsonaro (PL) financiada pelo banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Produtor executivo do filme, Mário Frias teria destinado R$ 2 milhões em duas emendas para a ONG Instituto Conhecer Brasil, presidida por Karina Ferreira da Gama, produtora do filme Dark Horse.