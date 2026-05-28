Depois da tempestade, a vida segue em paz, afirma Hassan

O deputado Hassan Youssef (PP), que durante todo o mandato foi governista, mas rompeu este ano para seguir o amigo Zé Cocá (PP), ex-prefeito de Jequié e pré-candidato a vice de ACM Neto, diz que depois da tempestade vem a bonança.

– Eu tinha 14 prefeitos, 11 ficaram, três debandaram, por acaso, as três mulheres.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As mulheres a que ele se refere são Edione Agostinone (PT), de Jaguaquara; Mari Dias (PP), de Dario Meira; e Valéria Ribeiro (PP), de Aiquara.

– A perda maior aí é Jaguaquara, onde eu tive 8.700 votos. Nas eleições deste ano eu já não teria a mesma coisa, porque ela (Edione) já não está tão bem como estava. Mas dá para salvar aí uns 4 mil.

Ele juntou no mesmo barco todos os adversários de Edione, inclusive Raimundo Caldo, que em 2022 perdeu para ela de 66,72% a 33,28%. Pois é, dizem os amigos, quem não tem Edione caça com Caldo.

Em Conquista, até parece que o time de Sheila Lemos desregulou

Diogo Azevedo, então no UB, o vereador mais votado de Vitória da Conquista, anunciou candidatura a deputado federal, em parceria com o estadual Tiago Correia (PSDB). A prefeita Sheila Lemos (UB), que apoia para estadual o marido, Vagner Santos, não gostou e demitiu todos os aliados de Diogo.

E o que diz disso o deputado Tiago Correia?

– Sheila paga pela imaturidade política. Ela está esquecendo que o objetivo central é eleger ACM Neto.

E é. Diogo se zangou, saiu do UB e se filiou ao PSDB, e agora Sheila e cia. movem contra ele um processo por infidelidade partidária, botando mais lenha na fogueira.

Sem regionalização – Jornalistas de lá dizem que o pior de tudo é que dificilmente Sheila vai conseguir o que quer, eleger o marido. Até porque, politicamente ele é pouco expressivo. E, para completar, nem ele nem ela têm capilaridade regional.

O entendimento é de que Sheila, pessoalmente, ostenta uma boa avaliação, mas o governo dela, nem tanto. Agora, ela fica mais para o governo. Em 2020, Sheila, eleita vice de Herzém Gusmão, herdou o mandato depois que o titular morreu de Covid sem tomar posse. Em 2024, ela se reelegeu e agora cria esse bolodório.

Vagner, advogado, marido de Sheila, nunca foi político. Precisaria sair de Conquista com, no mínimo, 35 mil votos. Dizem que é missão impossível. Enfim, Sheila, que se colocou à disposição para vice de ACM Neto, caminha para o isolamento.

Paramirim e Santo Antonio

João Ricardo (Avante), prefeito de Paramirim, disse que nos festejos juninos o município está fixando uma tradição que já é conhecida no sudoeste baiano: tudo no Santo Antonio, o padroeiro da cidade.

– O que eu posso garantir é que isso mexe muito com a nossa economia. Vem gente de todos os lugares.

Ele diz que a edição 2026 já está no gatilho, e a cidade fazendo contagem regressiva.

Isidório quer terceirizada incluída na escala 5x2

Empenhado em emplacar uma emenda que dissesse explicitamente que a mudança da escala de seis dias de trabalho por um de folga para cinco dias de trabalho e dois de folga inclui as mulheres terceirizadas, o deputado federal Sargento Isidório (Avante) marcou presença na votação do projeto.

Sempre segurando um cartaz com frase destacando que “trabalhadores não são robôs”, Isidório não conseguiu o intento na CCJ, mas garante que vai continuar insistindo.

– Claro que tem que ter, senão teremos dois tipos de trabalhadores, os funcionários públicos e os demais. Se assim for, as mulheres não vão ter tempo nem de fazer amor.

REGISTROS

Fala Germano

A 15ª edição do projeto Fala Escritor acontece, hoje (17h30), em caráter especial, na Biblioteca dos Barris, para celebrar o centenário do jornalista e escritor Germano Machado, falecido em 2017. Além de ter sido diretor da Imprensa Oficial no governo de Lomanto Júnior, ele foi fundador e presidente do Círculo de Estudos e Pensamento (Cepa).

Acrim em cena

A Associação dos Advogados em Ciências Criminais da Bahia (Acrim), realiza, hoje (17h30), no Salvador Trade Center, o seminário Gerenciamento de Crises: Atuação do advogado em ocorrência com reféns – limites e prerrogativas. Presidente da Acrim, Elaine Oliveira diz que o evento é pioneiro na Bahia e, diante da alta de crimes com reféns, busca debater soluções práticas.

Olho nos cartórios

Pesquisa da entidade baiana OSC Legal Instituto revela os entraves existentes entre cartórios e organizações da sociedade civil, que acabam virando barreiras para a implementação de políticas públicas. Foram rastreadas 431 unidades cartoriais em todo o País. O estudo será apresentado segunda-feira, no 4º Law Summit, referência no setor, em São Paulo.