Moraes dá 15 dias para governo do RJ divulgar imagens de megaoperação

Megaoperação resultou em 121 mortes e foi considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro - Foto: Eusébio Gomes | TV Brasil

Após determinação expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira, 5, o Governo do Rio de Janeiro terá 15 dias para entregar as imagens capturadas durante a megaoperação policial deflagrada nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro.

Deflagrada no dia 28 de outubro de 2025, a Operação Contenção, como foi denominada, resultou em 121 mortes e foi considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro. A ação visava desarticular a cúpula do Comando Vermelho (CV).

A decisão se deu no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, conhecida como “ADPF das Favelas”.

“Envio de todas as câmeras e/ou imagens capturadas durante a operação para a Diretoria Geral da Polícia Federal para realização de perícia, com transcrição e laudo, no prazo de 15 (quinze) dias da remessa pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro”, determinou Moraes.

Na determinação, Moraes ainda pede informações ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre o andamento da análise do Plano Estratégico de Reocupação Territorial apresentado pelo Governo do Rio ao STF, voltado a áreas sob domínio de organizações criminosas.

O ministro pede também que o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) esclareça a participação em todas as fases da “Operação Contenção”.