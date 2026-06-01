Cidade dá passagem grátis para quem fizer 20 agachamentos

Uma cidade da Romênia encontrou uma forma criativa de incentivar a prática de atividades físicas entre os moradores. Em Cluj-Napoca, passageiros podem ganhar uma viagem gratuita de ônibus ao completar um desafio simples: realizar 20 agachamentos em até dois minutos.



A iniciativa combina saúde e mobilidade urbana e transformou um ponto de ônibus em um espaço voltado ao bem-estar da população.

Como funciona a cabine

O sistema funciona por meio de uma cabine inteligente instalada em uma parada de ônibus da cidade. Equipado com câmera e tecnologia de monitoramento de movimentos, o equipamento contabiliza automaticamente os agachamentos realizados pelos participantes.

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Ao atingir a meta de 20 repetições dentro do tempo estipulado, o usuário recebe um bilhete válido para uma viagem no transporte público municipal.



A proposta surgiu como uma maneira de estimular hábitos mais saudáveis e mostrar que pequenas ações diárias podem contribuir para uma rotina mais ativa.

Projeto nasceu durante campanha esportiva

A ideia foi lançada em 2020 durante a Semana Europeia do Desporto, evento promovido em diversos países do continente para incentivar a prática de exercícios físicos.



O projeto foi desenvolvido pela organização local Sports Festival, conhecida por promover eventos esportivos e de fitness, com apoio da prefeitura e do conselho municipal de Cluj-Napoca.



Na época da implementação, uma passagem comum custava cerca de 2,5 leus romenos (RON), equivalente a aproximadamente 0,5 euro.

Adesão superou expectativas

O resultado foi imediato. Apenas nas duas primeiras semanas de funcionamento, mais de 14 mil passagens gratuitas foram distribuídas aos participantes.



O número surpreendeu os organizadores e demonstrou o interesse da população por iniciativas que unem incentivo à saúde e benefícios práticos no dia a dia.



A cabine foi instalada na Rua Memorandumului, uma das áreas movimentadas da cidade, e rapidamente se transformou em atração para moradores e turistas.

Incentivo à saúde no espaço público

Além de estimular a atividade física, a ação busca conscientizar a população sobre a importância de incorporar movimentos simples à rotina.



Especialistas apontam que exercícios como agachamentos ajudam a fortalecer músculos das pernas e do tronco, além de contribuir para o condicionamento físico quando realizados regularmente.



A experiência de Cluj-Napoca tem chamado atenção internacional por transformar um hábito saudável em uma recompensa imediata, utilizando a criatividade para promover qualidade de vida e incentivar o uso do transporte coletivo.

