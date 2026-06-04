Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA

BRASIL

Em 24 dias, Novo Desenrola limpa R$ 17 bilhões em dívidas

Dado foi revelado pela ministra da Casa Civil, Miriam Belchior

Yuri Abreu
Por
Governo Federal lançou nova fase do programa Desenrola há um mês
Governo Federal lançou nova fase do programa Desenrola há um mês - Foto: Divulgação | GOVBR

Com apenas um mês de lançado, o programa Novo Desenrola reduziu as dívidas das famílias brasileiras em 86,5%, passando de R$ 20 bilhões para um total de R$ 2,7 bilhões.

Segundo a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, a diferença foi atingida em 24 dias de operação. No período, o Desenrola Brasil Famílias renegociou cerca de 1,4 milhão de dívidas com descontos, em média, de 85% do valor originalmente devido. Entre as famílias, 854 mil conseguiram quitar a dívida à vista, não tendo mais pendências.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

SEM DÍVIDAS

Desenrola 2.0 abre uso do FGTS para renegociar débitos
Desenrola 2.0 abre uso do FGTS para renegociar débitos imagem

BRASIL

Desenrola 2.0: consumidores poderão renegociar dívidas nos Correios
Desenrola 2.0: consumidores poderão renegociar dívidas nos Correios imagem

DESENROLA

Governo alerta para golpe com site falso do Desenrola Brasil 2.0
Governo alerta para golpe com site falso do Desenrola Brasil 2.0 imagem

“Isso significa que tanto as famílias quanto as empresas estão voltando a respirar, ter o nome limpo, o orçamento reorganizado e a capacidade de consumo retomada”, afirmou a titular da pasta durante a reunião ministerial conduzida pelo presidente Lula (PT), em Brasília, na quarta-feira, 3.

“Mesmo com as condições mais adequadas para elas pagarem em um número maior de parcelas e de menor valor, mais da metade quitou sua dívida”, completou Miriam Belchior.

Ampliação

Na oportunidade, a ministra da Casa Civil trouxe dados das outras três categorias do Desenrola Brasil, entre elas o que está relacionado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Conforme os dados, a iniciativa realizou 82.000 operações com 80% de desconto, reduzindo dívidas de R$ 4 bilhões para R$ 940 milhões.

Além desses, as outras duas categorias tiveram os seguintes resultados:

  • Novo Desenrola Brasil Empresas: realizou 85.000 renegociações;
  • Novo Desenrola Rural: realizou 28.000 operações.

Além das existentes, está prevista também, para junho, a entrega do Desenrola Adimplentes. Segundo a ministra, o programa vai “ajudar quem paga em dia as suas prestações, mas sua muito para fazer isso e que também precisa ter melhoradas as suas condições”.

Para poder operacionalizar bem a primeira parte, demos um faseamento entre os dois lançamentos para poder agora entrar com essa nova proposta, que vai ajudar também quem está pagando a sua dívida em dia”, afirmou Miriam Belchior.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Desenrola 2.0 Fies governo federal Novo Desenrola

Relacionadas

Mais lidas