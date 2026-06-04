Em 24 dias, Novo Desenrola limpa R$ 17 bilhões em dívidas

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Com apenas um mês de lançado, o programa Novo Desenrola reduziu as dívidas das famílias brasileiras em 86,5%, passando de R$ 20 bilhões para um total de R$ 2,7 bilhões.

Segundo a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, a diferença foi atingida em 24 dias de operação. No período, o Desenrola Brasil Famílias renegociou cerca de 1,4 milhão de dívidas com descontos, em média, de 85% do valor originalmente devido. Entre as famílias, 854 mil conseguiram quitar a dívida à vista, não tendo mais pendências.

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“Isso significa que tanto as famílias quanto as empresas estão voltando a respirar, ter o nome limpo, o orçamento reorganizado e a capacidade de consumo retomada”, afirmou a titular da pasta durante a reunião ministerial conduzida pelo presidente Lula (PT), em Brasília, na quarta-feira, 3.

“Mesmo com as condições mais adequadas para elas pagarem em um número maior de parcelas e de menor valor, mais da metade quitou sua dívida”, completou Miriam Belchior.

Ampliação

Na oportunidade, a ministra da Casa Civil trouxe dados das outras três categorias do Desenrola Brasil, entre elas o que está relacionado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Conforme os dados, a iniciativa realizou 82.000 operações com 80% de desconto, reduzindo dívidas de R$ 4 bilhões para R$ 940 milhões.

Além desses, as outras duas categorias tiveram os seguintes resultados:

Novo Desenrola Brasil Empresas : realizou 85.000 renegociações;

: realizou 85.000 renegociações; Novo Desenrola Rural : realizou 28.000 operações.

Além das existentes, está prevista também, para junho, a entrega do Desenrola Adimplentes. Segundo a ministra, o programa vai “ajudar quem paga em dia as suas prestações, mas sua muito para fazer isso e que também precisa ter melhoradas as suas condições”.

Para poder operacionalizar bem a primeira parte, demos um faseamento entre os dois lançamentos para poder agora entrar com essa nova proposta, que vai ajudar também quem está pagando a sua dívida em dia”, afirmou Miriam Belchior.