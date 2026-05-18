Desenrola 2.0: consumidores poderão renegociar dívidas nos Correios

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Correios - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Consumidores com dívidas poderão renegociar débitos presencialmente em mais de 10 mil agências dos Correios após uma parceria firmada com a Serasa para ampliar o acesso ao programa Novo Desenrola Brasil.

Segundo as empresas, mais de 7,7 milhões de dívidas elegíveis ao programa estão disponíveis para negociação no ecossistema da Serasa, com descontos que podem chegar a 90%.

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O objetivo é facilitar o acesso às condições especiais de renegociação, principalmente para pessoas com dificuldade de acesso aos canais digitais ou que preferem atendimento presencial.

O presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, destacou que a ampla rede física da estatal permitirá ampliar o alcance do programa em todo o território nacional.

"Com essa parceria, nossas agências passam a atuar como um importante canal de atendimento presencial para apoiar os cidadãos na renegociação de suas dívidas", disse.



Cenrário da inadiplência

A parceria ocorre em meio ao aumento da inadimplência no Brasil. Dados mais recentes da Serasa apontam que o país atingiu a marca recorde de 83,3 milhões de pessoas inadimplentes em abril, o equivalente a 50,8% da população adulta. O número representa alta de 0,67% em relação ao mês anterior.

Ao todo, os brasileiros acumulam cerca de 342 milhões de dívidas negativadas. O valor médio devido por pessoa chegou a R$ 6.814,39. Segundo o levantamento, bancos e cartões de crédito concentram 27,5% das pendências financeiras, seguidos por contas básicas, como água e energia, e financeiras.

Para negociar as dívidas, os consumidores podem acessar os canais digitais da Serasa, incluindo o site, aplicativo e WhatsApp oficial. Quem optar pelo atendimento presencial deve comparecer a uma agência dos Correios com documento oficial com foto. As condições oferecidas presencialmente são as mesmas disponíveis nas plataformas digitais.