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SEM DÍVIDAS

Desenrola 2.0 abre uso do FGTS para renegociar débitos

Saiba quais são as regras para ter acesso ao valor e quitar valores

Yuri Abreu
Por
Uso do FGTS para quitação de dívidas dentro do Novo Desenrola começa a valer a partir desta segunda-feira, 25
Uso do FGTS para quitação de dívidas dentro do Novo Desenrola começa a valer a partir desta segunda-feira, 25 - Foto: Joedson Alves/Agência Brasil

Pessoas que têm dívidas no âmbito do programa Desenrola Brasil 2.0 e querem usar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para quitar os débitos já podem fazê-lo a partir desta segunda-feira, 25.

A estimativa é de que até R$ 8,2 bilhões do Fundo possam ser utilizados para renegociação do Novo Desenrola Brasil.

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Conforme as regras da inciativa, os trabalhadores poderão usar até 20% do saldo do Fundo, ou até R$ 1 mil — prevalecendo o maior valor — para amortização ou quitação de dívidas em atraso.

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Para isso, é necessário cumprir requisitos básicos do programa, como receber renda mensal de até R$ 8.105.

No entanto, em caso de utilização do montante, haverá a suspensão temporária dos saques anuais e novas antecipações do Saque-Aniversário até que haja a recomposição do valor utilizado na conta do fundo.

Após a consulta, os bancos terão um prazo de 30 dias para formalizar contrato com a Caixa, que fará a transferência do valor diretamente à instituição financeira para o pagamento da dívida.

O programa

O Desenrola 2.0 tem como objetivo refinanciar a dívida — assim, pagamentos à vista podem ser negociados com os bancos, mas fora do programa.

No caso do Desenrola, o novo débito gerado terá juro de 1,99% ao mês, com pagamento de até quatro anos. E os percentuais de desconto no valor total da dívida são fixos, de acordo com a modalidade do crédito e o prazo de atraso.

Vale salientar que só pode participar do programa quem tem renda até 5 salários-mínimos (R$ 8.105). Para aderir, é preciso procurar o banco no qual a dívida foi contraída.

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Tags

caixa econômica desenrola brasil FGTS

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