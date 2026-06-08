Confirmado! Salvador terá feriadão de 5 dias no São João; veja datas

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Os servidores de Salvador vão poder curtir um feriadão de cinco dias no período do São João, entre 20 e 24 de junho. O anúncio foi feito pela Prefeitura da capital baiana, nesta segunda-feira, 8.

De acordo com a gestão municipal, as atividades serão suspensas no dia 22, uma segunda-feira. Na terça-feira, 23, será decretado ponto facultativo e, na quarta-feira, 24, será dia do feriado de São João. Se for contabilizado o final de semana anterior, com os dias 20 e 21 de junho, chega-se aos cinco dias de feriadão.

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As atividades normais no funcionalismo público em geral serão retomadas na quinta-feira, 25.

Desta forma, muitos vão aproveitar a ocasião para viajar ao interior do estado, onde os festejos juninos costumam reunir familiares e movimentar cidades de todas as regiões da Bahia.

“Essa é também uma maneira de agradecer e valorizar os nossos servidores, que diariamente se dedicam a cuidar da cidade e a prestar serviços essenciais à população. São profissionais que ajudam a construir uma Salvador melhor todos os dias e merecem esse reconhecimento”, afirmou o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União).

Serviços essenciais

Grande parte dos servidores comemoraram o anúncio de ponto facultativo. A medida, contudo, só não vale para os serviços considerados essenciais, a exemplo de segurança, saúde e mobilidade.