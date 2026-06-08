Em 7 dias, Salvador registra 90% da chuva prevista para todo mês de junho

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Chuvas intensas atingiram a capital baiana no início de junho. Salvador registrou 204 mm de chuva, o equivalente a 86% dos 237 mm previstos para todo o mês. Além disso, há previsão de novas pancadas de chuva nos próximos dias.



A informação foi divulgada pelo Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

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De acordo com o diretor geral da Defesa Civil (Codesal), Adriano Silveira, as mudanças climáticas têm provocado alterações significativas nos padrões meteorológicos.

“As mudanças climáticas vem afetando o mundo inteiro e o resultado de grandes volumes pluviométricos é cada vez maior. Ano após ano, a média pluviométrica registrada em nossa cidade vem aumentando devido a esses fenômenos”, afirmou.

Previsão do tempo de Salvador

Ainda segundo o dirigente da Codesal, uma massa de ar seca e quente se aproxima de Salvador nos próximos dias. O fenômeno deve manter o tempo mais ameno e com previsão de chuvas fracas a moderadas.

Até o domingo, 14, as chances de chuva são de até 50% e a temperatura varia entre 20°C a 31°C.



O órgão orienta para que a população fique atenta a sinais para evitar tragédias, como o aparecimento de rachaduras no imóvel, pequenos deslizamentos de terra, queda de galhos de árvores próximas ou destelhamento.

Em caso de emergência, deve-se buscar um abrigo seguro e acionar a Codesal através do 199.