Projeto oferece tratamento de pele gratuito para mulheres negras

Siga o A TARDE no Google

Acne, poros dilatados, manchas como melasma e cicatrizes estão entre os problemas dermatológicos que afetam muitas mulheres negras baianas. No entanto, o acesso a tratamentos especializados nem sempre é uma realidade para quem vive em situação de vulnerabilidade social. Em Salvador, o Projeto da Pele Negra surge como uma oportunidade para mulheres de baixa renda receberem gratuitamente cuidados dermatológicos que, muitas vezes, teriam um custo inacessível.

As mulheres atendidas serão selecionadas e tratadas na Clínica Andréa Santana no bairro do Caminho das Árvores, entre os meses de julho a setembro, caso haja necessidade.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O Projeto da Pele Preta surgiu do desejo de cuidar de mulheres de baixa renda e que as condições estéticas afetassem o convívio social. Eu seleciono essas pessoas e por um período de 3 a 4 meses eu cuido delas”, explica a especialista.

Doutora Andréa Santana - Foto: Divulgação

Seleção das mulheres

Até o final deste mês serão selecionadas 8 mulheres negras inscritas no Cadastro único, o qual comprova a vulnerabilidade social. Para participar é preciso encaminhar, até o dia 20 de junho, uma foto do rosto para o e-mail [email protected] e explicar o por quê a condição estética tem atrapalhado a vida social.

Um agendamento prévio será realizado com cada participante selecionada, que terá acesso a tratamentos como limpeza de pele e peeling. Cada caso será avaliado pela especialista em pele negra e harmonização facial, Andréa Santana, que irá indicar os procedimentos necessários.

A profissional também realiza o projeto, duas vezes por ano, no Terreiro Cumoa, em Itapuã. Lá, as selecionadas já são acompanhadas por outras ações da casa espiritual.