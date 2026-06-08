Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

VULNERABILIDADE SOCIAL

Projeto oferece tratamento de pele gratuito para mulheres negras

Serão selecionadas 8 mulheres inscritas no Cadastro único em Salvador

Alice Paulilo
Por Alice Paulilo
Mulheres atendidas serão selecionadas e tratadas na Clínica Andréa Santana
Mulheres atendidas serão selecionadas e tratadas na Clínica Andréa Santana - Foto: Freepik

Acne, poros dilatados, manchas como melasma e cicatrizes estão entre os problemas dermatológicos que afetam muitas mulheres negras baianas. No entanto, o acesso a tratamentos especializados nem sempre é uma realidade para quem vive em situação de vulnerabilidade social. Em Salvador, o Projeto da Pele Negra surge como uma oportunidade para mulheres de baixa renda receberem gratuitamente cuidados dermatológicos que, muitas vezes, teriam um custo inacessível.

As mulheres atendidas serão selecionadas e tratadas na Clínica Andréa Santana no bairro do Caminho das Árvores, entre os meses de julho a setembro, caso haja necessidade.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“O Projeto da Pele Preta surgiu do desejo de cuidar de mulheres de baixa renda e que as condições estéticas afetassem o convívio social. Eu seleciono essas pessoas e por um período de 3 a 4 meses eu cuido delas”, explica a especialista.

Doutora Andréa Santana
Doutora Andréa Santana - Foto: Divulgação

Seleção das mulheres

Até o final deste mês serão selecionadas 8 mulheres negras inscritas no Cadastro único, o qual comprova a vulnerabilidade social. Para participar é preciso encaminhar, até o dia 20 de junho, uma foto do rosto para o e-mail [email protected] e explicar o por quê a condição estética tem atrapalhado a vida social.

Leia Também:

SAÚDE

Entenda se surto de Ebola do Congo pode virar pandemia mundial
Entenda se surto de Ebola do Congo pode virar pandemia mundial imagem

ADEUS, BARIÁTRICA

Pesquisa confirma perda de até 28% do peso com nova injeção semanal
Pesquisa confirma perda de até 28% do peso com nova injeção semanal imagem

REAJUATE

Plano de saúde mais caro: alta de 9,9% força famílias a cortarem gastos no orçamento
Plano de saúde mais caro: alta de 9,9% força famílias a cortarem gastos no orçamento imagem

Um agendamento prévio será realizado com cada participante selecionada, que terá acesso a tratamentos como limpeza de pele e peeling. Cada caso será avaliado pela especialista em pele negra e harmonização facial, Andréa Santana, que irá indicar os procedimentos necessários.

A profissional também realiza o projeto, duas vezes por ano, no Terreiro Cumoa, em Itapuã. Lá, as selecionadas já são acompanhadas por outras ações da casa espiritual.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

mulheres negras Salvador

Relacionadas

Mais lidas