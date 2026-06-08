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ADEUS, BARIÁTRICA

Pesquisa confirma perda de até 28% do peso com nova injeção semanal

Estudo foi publicado em uma das revistas científicas mais importantes do mundo

Edvaldo Sales
Por
Estudo foi publicado em uma das revistas científicas mais importantes do mundo
Estudo foi publicado em uma das revistas científicas mais importantes do mundo - Foto: Reprodução | Freepik

Uma pesquisa revelou que retatrutida pode reduzir em até 28% o peso de pacientes com diabetes tipo 2. A perda de peso com a substância é próxima ao de uma cirurgia bariátrica e pode mudar o cenário no tratamento.

O estudo foi publicado na Lancet, uma das revistas científicas mais importantes do mundo, no último sábado, 6, e reforça os dados que a Eli Lilly, empresa que pesquisa a substância, já vinha divulgando.

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Além dos dados, a pesquisa mostrou que a substância pode ser eficaz para outras duas doenças:

  • Apneia do sono
  • Osteoartrite no joelho

A retatrutida faz parte da mesma família das “canetas emagrecedoras” — como o Ozempic e o Mounjaro — mas age em três hormônios diferentes ao mesmo tempo, em vez de um ou dois.

Por isso é chamada de molécula de “tripla ação”. Um dos diferenciais é o glucagon, que pode aumentar o gasto calórico de quem faz o tratamento.

A pesquisa foi apresentada no congresso da Associação Americana de Diabetes (ADA), um dos maiores eventos mundiais sobre a doença, realizado nos Estados Unidos.

Um alerta durante a apresentação chamou a atenção da plateia, pois, mesmo sem aprovação sanitária, já há supostas retatrutidas no mercado.

No Paraguai, em março deste ano, antes mesmo de o estudo da Lilly ser divulgado, uma empresa anunciou em um evento com influenciadores brasileiros a produção de canetas à base da substância.

No Brasil, a Receita Federal afirma que vem fazendo apreensões de pessoas entrando no país com o produto.

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Como a retatrutida funciona

A retatrutida imita os hormônios que o intestino libera depois de uma refeição. Eles sinalizam ao cérebro que o corpo está saciado e ajudam o pâncreas a controlar a insulina.

O diferencial é o terceiro mecanismo: ao acionar o receptor de glucagon, o medicamento estimula o organismo a gastar mais energia, mesmo em repouso.

Durante o estudo, 930 adultos com diabetes tipo 2 receberam doses semanais do medicamento ou placebo por até 80 semanas. Os que tomaram a dose mais alta perderam, em média, 28,3% do peso, mais de quatro vezes o resultado do grupo placebo.

Na prática, o resultado significa que o medicamento pode causar uma perda de peso tão expressiva quanto a vista na cirurgia bariátrica.

Mais de 65% desses pacientes deixaram de se enquadrar nos critérios de obesidade pelo IMC. A queda no nível de açúcar no sangue também foi mais que o dobro da observada no grupo controle.

Além disso, o estudo trouxe dados sobre outras duas doenças, o que pode embasar novos pedidos regulatórios para ampliar o uso do medicamento.

Em pacientes com obesidade, por exemplo, a retatrutida reduziu em 60,6% a gravidade da apneia do sono, que é um distúrbio em que a respiração para e recomeça durante a noite, aumentando o risco cardíaco. Atualmente, o Mounjaro, também da Lilly, é aprovado no Brasil para esse uso.

O medicamento também reduziu em até 73,1% a dor causada pela osteoartrite no joelho, doença que desgasta as articulações e afeta milhões de brasileiros

Já tem data para chegar ao mercado?

Para o medicamento chegar ao mercado ainda serão necessárias análises adicionais de segurança e revisão formal pelas agências regulatórias antes de qualquer liberação.

Na apresentação do estudo na conferência, representantes da Lilly chegaram a citar o risco de a substância já estar circulando ilegalmente.

No Paraguai, principal origem do mercado paralelo de GLP-1 para o Brasil, a substância já está em circulação. Agentes da Receita Federal e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) fazem apreensões diárias na fronteira de Foz do Iguaçu.

Nos três primeiros meses de 2026, o valor apreendido na fronteira já supera todo o ano de 2025 — mais de R$ 11 milhões em três meses.

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Tags

Caneta emagrecedora medicamento Saúde

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