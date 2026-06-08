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Vídeo: carro pega fogo, desce ladeira desgovernado e atinge ônibus em Brotas

Carro desceu parte da ladeira em chamas e ainda atingiu a grade de um condomínio.

Luan Julião
Por
| Atualizada em
Veículo incendiado bate em ônibus e provoca transtornos no trânsito de Salvador
Veículo incendiado bate em ônibus e provoca transtornos no trânsito de Salvador - Foto: Brenda Lua Ferreira | Ag, A TARDE

Um carro pegou fogo na tarde desta segunda-feira, 8 na Ladeira da Cruz da Redenção, em Brotas, uma das regiões mais movimentadas de Salvador, e provocou momentos de tensão entre motoristas, passageiros e moradores.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o veículo começou a pegar fogo enquanto estava no meio da via. Em meio às chamas, o automóvel acabou descendo parte da ladeira e atingiu um ônibus que passava pelo local. Na sequência, o carro também colidiu contra a mureta de um condomínio.

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Para evitar que o incêndio atingisse o coletivo, o motorista do ônibus utilizou o extintor do próprio veículo e conseguiu conter o avanço das chamas. O ônibus ficou com algumas marcas da batida.

Ônibus ficou com marcas da batida
Ônibus ficou com marcas da batida - Foto: Brenda Lua Ferreira | Ag, A TARDE

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O impacto e a situação de risco assustaram os passageiros, e algumas pessoas chegaram a passar mal. A grande quantidade de fumaça também comprometeu a visibilidade e deixou o trânsito lento na região.

Os primeiros esforços para controlar o incêndio foram realizados por moradores de um condomínio localizado em frente ao ponto onde ocorreu a ocorrência. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e já atuam no local.

Carro desceu parte da ladeira em chamas
Carro desceu parte da ladeira em chamas - Foto: Brenda Lua Ferreira | Ag, A TARDE

Até o momento, o motorista do carro que pegou fogo não foi encontrado. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

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